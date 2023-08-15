洛阳市委召开专题会议 研究白马寺博物馆、铜驼暮雨街区建设及隋唐城遗址植物园片区提升工作

21日下午，市委召开专题会议，研究白马寺博物馆、铜驼暮雨特色商业街区建设及隋唐城遗址植物园片区提升等工作。市委书记江凌主持会议。

市委召开专题会议

研究白马寺博物馆、铜驼暮雨街区建设及隋唐城遗址植物园片区提升工作

江凌主持 徐衣显、孙延文参加

21日下午，市委召开专题会议，研究白马寺博物馆、铜驼暮雨特色商业街区建设及隋唐城遗址植物园片区提升等工作。市委书记江凌主持会议。

会议听取了白马寺博物馆规划设计方案汇报。会议指出，规划建设白马寺博物馆，对于彰显白马寺历史地位、展示中国佛教发展历程具有重要作用。要优化空间布局，按照“集中布局、相对独立”原则，统筹抓好总体布局、建筑风格、园林景观设计，既着重凸显隋唐时期白马寺盛况，又全面呈现东汉、魏晋、宋元等多个时期白马寺特征，让市民游客更好感受寺院格局的历史演变，深刻体会不同历史时期的宗教文化。要提升展示功能，统筹抓好整体建筑风貌和博物馆内部展陈设计，留足展陈空间，细化展示内容，全面展示白马寺的历史变迁、对中国寺院建筑风貌的重大影响，深刻阐释佛教中国化进程，让更多游客在沉浸式体验中增强文化自信。

会议听取了铜驼暮雨及隋唐大运河国家文化公园片区业态提升设计方案汇报。会议强调，要进一步深化业态研究，结合景观特色，在九都路以北区域侧重引入特色餐饮等业态，持续提升烟火气；九都路以南区域侧重引入音乐清吧、街头驻唱等业态，打造年轻态消费场景，提升片区聚合能力。要进一步深化街区肌理风貌研究，因地制宜改造临水街区，适度增设装配式建筑，打造肌理更灵动的运河水街风貌。要进一步深化交通组织研究，强化城市提质的系统思维，统筹快行和慢行交通，抓好停车设施、流线组织等环节，为文旅产业发展打牢基础。要进一步强化联动发展，与洛邑古城、金家街等片区有效结合起来，业态互补、功能互促，更好发挥整体拉动效益。

会议听取了隋唐城遗址植物园片区提升设计方案。会议强调，隋唐城遗址植物园片区是中心城区的重要公共聚合空间。要强化聚合功能，以聂泰路为界，西侧按照市民公园定位进行提升，打造更灵动的慢行系统，提升园林景观，优化植物配置，因地制宜增设微地形，完善公共服务设施，适度布局商业运营点位，积极引入运营团队，营造更多沉浸式体验场景，打造品质一流的市民群众休闲打卡地；东侧按照儿童主题公园定位进行提升，聚焦儿童所需，增设运动设施，植入深受儿童喜欢的业态，补齐中心城区缺少儿童公园的短板，助推青年友好型城市建设。

徐衣显、孙延文、陈功、李新红、魏险峰等参加会议。 (洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)