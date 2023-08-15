300万元！深圳爱心涌向洛阳革命老区——由宝安慈善会援建的宜阳县屏阳附小宿舍楼奠基

21日上午，在宜阳县赵保镇东赵村，赵保镇屏阳中学附属小学(屏阳附小)宿舍楼奠基。当日，深圳市宝安区慈善会捐助300万元，用于屏阳附小宿舍楼建设。

21日上午，在宜阳县赵保镇东赵村，赵保镇屏阳中学附属小学(屏阳附小)宿舍楼奠基。当日，深圳市宝安区慈善会捐助300万元，用于屏阳附小宿舍楼建设。

屏阳附小是一所农村寄宿制公办小学，现有18个教学班735名学生，是赵保镇现有两所定点小学之一。该学校原学生宿舍楼建于20世纪80年代，为2层砖木结构。这些年来，由于长时间雨打日晒，宿舍楼受损严重。2021年，该校决定停用这一宿舍楼，把教师宿舍提供给学生居住，但仍容纳不了全部寄宿学生，急需新建学生宿舍楼。

活动现场，深圳市宝安区慈善会、宝安区民政局、宝安区爱心企业相关负责人前来参加了奠基仪式。深圳市宝安区慈善会会长张洪华说，他们年初在深圳获悉洛阳市宜阳县屏阳附小学生宿舍楼因受损停用的消息后，于今年4月联合宝安区民政局工作人员、爱心企业代表来洛实地考察，随后决定捐赠300万元用于屏阳附小宿舍楼建设，改善革命老区孩子们的住宿条件。

“深圳宝安慈善会的捐赠，给我们带来的不仅是经济上的援助，更是精神上的鼓舞。”赵保镇党委副书记、镇长卢小龙说，镇党委政府将积极协调解决项目施工过程中遇到的问题，确保该项目高质量建成、如期投用。

据了解，屏阳附小新宿舍楼(含学生餐厅)共三层，占地1.92亩，建筑面积3064平方米。项目建成后，能满足赵保镇教育资源优化布局后17个行政村小学生的住宿需求。

小链接：宜阳县赵保镇屏阳中学附属小学，前身为宜阳县屏阳中学，是抗日战争和解放战争时期中共宜阳地下党组织在东赵保创办的一所学校，很快成了革命火种传播的中心，为革命胜利作出重大贡献。2015年8月，屏阳中学改制为宜阳县屏阳中学附属小学。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 )