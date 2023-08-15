洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

300万元！深圳爱心涌向洛阳革命老区——由宝安慈善会援建的宜阳县屏阳附小宿舍楼奠基
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.21 19:27

　　21日上午，在宜阳县赵保镇东赵村，赵保镇屏阳中学附属小学(屏阳附小)宿舍楼奠基。当日，深圳市宝安区慈善会捐助300万元，用于屏阳附小宿舍楼建设。

　　屏阳附小是一所农村寄宿制公办小学，现有18个教学班735名学生，是赵保镇现有两所定点小学之一。该学校原学生宿舍楼建于20世纪80年代，为2层砖木结构。这些年来，由于长时间雨打日晒，宿舍楼受损严重。2021年，该校决定停用这一宿舍楼，把教师宿舍提供给学生居住，但仍容纳不了全部寄宿学生，急需新建学生宿舍楼。

　　活动现场，深圳市宝安区慈善会、宝安区民政局、宝安区爱心企业相关负责人前来参加了奠基仪式。深圳市宝安区慈善会会长张洪华说，他们年初在深圳获悉洛阳市宜阳县屏阳附小学生宿舍楼因受损停用的消息后，于今年4月联合宝安区民政局工作人员、爱心企业代表来洛实地考察，随后决定捐赠300万元用于屏阳附小宿舍楼建设，改善革命老区孩子们的住宿条件。

　　“深圳宝安慈善会的捐赠，给我们带来的不仅是经济上的援助，更是精神上的鼓舞。”赵保镇党委副书记、镇长卢小龙说，镇党委政府将积极协调解决项目施工过程中遇到的问题，确保该项目高质量建成、如期投用。

　　据了解，屏阳附小新宿舍楼(含学生餐厅)共三层，占地1.92亩，建筑面积3064平方米。项目建成后，能满足赵保镇教育资源优化布局后17个行政村小学生的住宿需求。

　　小链接：宜阳县赵保镇屏阳中学附属小学，前身为宜阳县屏阳中学，是抗日战争和解放战争时期中共宜阳地下党组织在东赵保创办的一所学校，很快成了革命火种传播的中心，为革命胜利作出重大贡献。2015年8月，屏阳中学改制为宜阳县屏阳中学附属小学。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 )
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    看病像“破案”病房揪“元凶” 这广州专家真中！
    看病像“破案”病房揪“元凶” 这广州专家...
    看病像“破案”病房揪“元凶” 这广州专家真中！
        9月20日下午4时，洛阳市妇幼保健院文仲院区(河南省第二儿童医院)儿童神经内科住院部，科主任赵征和广州妇女...
  • ·生花生养胃是真的吗
  • ·出现这些症状，小心阿尔茨海默病
  • ·孩子出生就有的痣用切除吗
    • 谷粟成熟季 乡间走一走
    谷粟成熟季 乡间走一走
    谷粟成熟季 乡间走一走
        初秋，田野里弥漫着丰收的喜悦，高粱挺直腰杆，谷子被饱满的穗子压弯……秋高气爽之时，去欣赏田园风光，感...
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
  • ·漫游老街 寻味老城
    		•  
    新闻排行
  • 杨骁出席汝阳县委主题教育第一期读书...
  • 2024年度城乡居民医保参保征缴工作启动
  • 洛阳警方持续对酒驾醉驾保持严管高压态势
  • 未来几天我市多阴雨天气 气温较前期有...
  • 江凌到宜阳县调研指导主题教育开展等工作
  • 徐衣显与中原豫资控股集团董事长秦建...
  • 女子让女儿协助偷车被行政拘留 女儿被...
  • 洛龙区100岁的杨荣娥：喜欢戏曲 安享晚年
  • 洛阳云川风能科技有限公司：研发风电...
  • 大河荟，亮了！【组图】
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    洛邑古城拾零

    神都多丽人

    翠云阁的晚霞

    忙忙碌碌
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605