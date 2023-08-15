点赞！洛阳多家企业上榜全国500强

近日，中国企业联合会、中国企业家协会发布“2023中国企业500强”“2023中国制造业企业500强”“2023中国服务业企业500强”“2023中国跨国公司100大及跨国指数”等多个重磅榜单，洛阳多家企业榜上有名，并实现多项突破。

近日，中国企业联合会、中国企业家协会发布“2023中国企业500强”“2023中国制造业企业500强”“2023中国服务业企业500强”“2023中国跨国公司100大及跨国指数”等多个重磅榜单，洛阳多家企业榜上有名，并实现多项突破。

在“2023中国企业500强”中，洛阳栾川钼业集团股份有限公司以1729.91亿元营业收入排名第159位；伊电控股集团有限公司以512.02亿元营业收入排名第455位，较去年上升了18个位次；洛阳国宏投资控股集团有限公司以营收507.87亿元首次进入该榜单，排名第462位；万基控股集团有限公司以488.19亿元营业收入排名第484位。

在“2023中国制造业企业500强”中，洛阳栾川钼业集团股份有限公司排名第75位、伊电控股集团有限公司排名第238位、万基控股集团有限公司排名第255位、洛阳炼化宏达实业有限责任公司排名第456位。

在“2023中国服务业企业500强”中，洛阳国宏投资控股集团有限公司排名第152位，比去年上升73个位次；洛阳国晟投资控股集团有限公司排名349位，首次进入该榜单。

凭借1460.18亿元的海外资产，洛阳栾川钼业集团股份有限公司进入“2023中国跨国公司100大及跨国指数”榜单第19位，比去年提升两个位次，企业跨国指数为69.01%，排名榜单第3。

根据中国企业联合会、中国企业家协会发布的信息，“2023中国企业500强”以2022年企业营业收入为入围标准，入围门槛提升至469.98亿元，比上年增加23.73亿元；500强企业2022年营收总规模达108.36万亿元，较上年增长5.74%。整体榜单体现了我国企业坚持稳中求进，积极践行新发展理念，在实现平稳增长的同时更加重视发展质量，展现出强劲的韧性，创新驱动发展态势更加巩固。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 拓如印）