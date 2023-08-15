21日，市委书记江凌到中国民用航空飞行学院洛阳分院走访调研，强调要着眼大局，面向未来，深化校地合作，支持中飞院洛阳分院建设发展，加快提升洛阳机场综合承载能力，为推动民航事业高质量发展作出更大贡献。

江凌到中飞院洛阳分院走访调研

着眼大局面向未来深化校地合作

加快提升洛阳机场综合承载能力

21日，市委书记江凌到中国民用航空飞行学院洛阳分院走访调研，强调要着眼大局，面向未来，深化校地合作，支持中飞院洛阳分院建设发展，加快提升洛阳机场综合承载能力，为推动民航事业高质量发展作出更大贡献。

江凌先后前往校史馆、飞行教学现场、模拟教学现场、学生宿舍等地，察看学院日常教学训练工作，了解学院历史沿革，走访看望学院师生代表。他还来到洛阳机场T1航站楼、塔台等地，了解机场日常管理运营、飞行训练保障等情况，研究洛阳机场三期改扩建工作。

在随后召开的座谈会上，江凌与中飞院洛阳分院负责人进行交流，听取学院教学及发展规划情况汇报，现场协调解决学院发展遇到的问题，对深化校地合作提出期望。

江凌代表市委市政府对中飞院洛阳分院给予洛阳的支持表示感谢，对学院坚守“为党育人、为国育才”使命，树牢“安全第一”初心，创造全球通用航空独立机构最长时间飞行安全记录等成绩给予赞赏。他说，在深入推进中国式现代化进程中，民航现代化发挥着举足轻重的作用，民航事业未来发展空间巨大。洛阳将立足发展大局，全力支持中飞院洛阳分院建设发展，助力学院持续改善办学条件、提高培训质量、优化周边环境，培养更多“飞得正、飞得高、飞得远”的优秀人才。

江凌指出，改造提升洛阳机场，是顺应国家民航事业发展的重要举措，是事关洛阳发展全局的重大基础设施工程，对洛阳完善城市功能，加快建强副中心、形成增长极具有重要意义。要立足地方发展所需，准确把握航空运输未来发展大势，深入分析洛阳航班客流量发展趋势，精准测算洛阳机场未来运输需求，更好统筹教学培训和民航服务，科学确定洛阳机场改扩建标准，有序启动洛阳机场新增滑道、现有航站楼改造提升、训练和指挥系统提升等工作，积极推进龙门通用航空机场跑道提升、训练分流等工作，有效提升洛阳机场综合承载能力。

中飞院洛阳分院院长孙国辉，市委常委、秘书长王军等参加相关活动。 (洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)