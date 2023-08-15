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洛阳市“迎双节”牡丹剑交流大赛精彩举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.21 17:28

　　21日，2023年洛阳市“迎双节”老年健身系列活动——牡丹剑交流大赛在洛阳市全民健身中心举行。

　　牡丹剑是以牡丹花命名的剑法，融武术剑法和戏曲剑穗花于一体，通过各种动作展现牡丹国色天香的姿态美，体现武术的舞台艺术美。牡丹剑能强身健体、陶冶情操，可谓老少皆宜，受到越来越多洛阳中老年人的喜爱。

　　本次交流大赛由洛阳市老年人体育协会主办，洛阳市老年人体育协会牡丹剑专项委员会承办，吸引了全市各县区8支代表队的近百名中老年选手参赛。比赛设个人项目和集体项目，其中个人项目包括《贵妃醉酒》《牡丹剑二套》《凌云剑》等经典套路，集体项目包括《花木兰》《双剑》《精编牡丹》等动作套路。

　　比赛现场，选手们身着鲜艳的武术服，伴着悠扬或激昂的音乐，挥舞着长剑。剑穗花儿如游龙飞凤，又似牡丹花开，美不胜收。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 马翠霞）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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