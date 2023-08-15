“果蔬花香”2023中国农民丰收节孟津区庆祝活动将于22日启幕

又是一年丰收节，果蔬花香，飘散人间。为庆祝农民喜迎丰收，洛阳市孟津区将于9月22日开展2023中国农民丰收节庆祝活动。

又是一年丰收节，果蔬花香，飘散人间。为庆祝农民喜迎丰收，洛阳市孟津区将于9月22日开展2023中国农民丰收节庆祝活动。 送庄镇石榴 又是一年丰收节，果蔬花香，飘散人间。为庆祝农民喜迎丰收，洛阳市孟津区将于9月22日开展2023中国农民丰收节庆祝活动。 送庄镇白木耳 2023年中国农民丰收节的主题为“庆丰收，促和美”，孟津区会场设立在送庄镇朱寨村。届时，孟津区将组织丰富多彩的庆丰收活动，以传统文化为载体讴歌农耕文明，同时融合市集等潮流体验和趣味运动，展现“三农”发展新成就，展示农业农村美好前景，营造城乡共同庆祝、共享丰收的浓厚氛围。 送庄镇桃子 活动亮点 百名画师绘牡丹 届时，现场将汇聚百名画师，身穿传统汉服，在团扇等别具特色的画布上创作国色牡丹，一株株富贵牡丹在画师笔下悄然绽放，这是丰收的喜悦，更是对劳动者的赞颂。 巨型花馍丰收宴 活动当日，巨型花馍将亮相现场，现场游客拍照打卡，共享丰收的喜悦。 农产品展销直播忙 送庄镇葡萄 孟津梨、送庄葡萄等琳琅满目的孟津特色农产品将在此展销，现场更有网红、游客现场直播，共同推介“舌尖上的孟津” 。 潮流市集趣狂欢 沉浸式体验剧本杀、露营展区、后备箱市集、美食街......届时，丰收节将注入潮流元素，给游客带来可看、可玩、可吃、可躺的休闲娱乐狂欢体验。(洛报融媒·洛阳网记者 杨婷艳/文 李卫超/图)