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第七届中国诗歌节洛阳分会场“诗韵洛阳”主题诗会活动将于9月22日晚精彩上演
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.21 12:49

　　诗咏祖国，歌颂盛世。2023年9月21至27日，由中华人民共和国文化和旅游部、中国作家协会、河南省人民政府主办的第七届中国诗歌节将在我省郑州市举办。中国诗歌节每3年一届，是目前国内最高规格的诗歌艺术盛会。洛阳市作为第七届中国诗歌节的分会场，将于9月22日晚在正大文化交流中心举办“诗韵洛阳”主题诗会活动。

　　河洛地区是中华文明的重要发祥地之一，历史悠久、文化深厚，诞生了浩如烟海的名家巨作，曹植、李白、杜甫、白居易、孟浩然、王维、杜牧、欧阳修、李清照等都在此留下传世诗篇。

　　本次主题诗会由洛阳市人民政府主办，市委宣传部、市文化广电和旅游局、市文学艺术联合会联合承办。邀请到了河南省诗歌学会副会长梅艺辛作为整场诗会的讲述人，中国戏剧家协会朗诵专业委员会委员赵建勋、中国音乐家协会会员柳江虹作为导演组专家顾问。该诗会由我市知名导演洛阳歌舞剧院经理刘辉担当导演，洛阳广播电视台知名主持人刘微、史倩倩担当主持。

　　诗会精选了《关雎》《采薇》《洛神赋》等名家大作，以诗歌形式讲述洛阳这座古老城市的文化内涵和丰厚底蕴；以清雅悠远古琴为伴奏，再现诗坛“双子星”李白杜甫相会的盛景；精选了《永遇乐·京口北固亭怀古》《沁园春·雪》《英雄赞歌》等诗篇，展现壮阔豪迈的凌云之志和舍生忘死爱国之情；精选了当代洛阳诗歌《洛阳声音》《二乔》《我心飞翔》《故乡》《逐梦河洛间》等，展现洛阳诗坛风采和河洛儿女奋发向上、追求进取的精神风貌。

　　整场演出以历史脉络为主线，分为先秦、汉魏、唐宋、今朝四个篇章，用朗诵、歌曲、舞蹈、戏曲、器乐等多种艺术形式再现诗歌经典，带领观众走过数千年的诗韵华章，展现洛阳诗歌文化的特质和魅力。

　　为让更多喜爱诗歌的市民群众欣赏到精彩演出，本次“诗韵洛阳”主题诗会将采取线上线下同步进行的形式，于9月22日晚由洛阳广播电视台现场直播，并通过洛阳旅游全媒体矩阵、河南日报、老贾播报、洛阳网等多家线上媒体平台同步播出，为群众奉上一场精彩的诗歌盛宴。(通讯员 高歌)②
[ 责任编辑：唐好优 ]
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