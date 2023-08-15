全面推行林长制！洛阳市11780名林长上岗履职

近日，洛阳市林长制工作观摩推进会召开。会议透露，截至目前，洛阳市全面建立市县乡村四级林长体系，11780名林长上岗履职，全域1281.7万亩林地实现“山有人管、树有人护、责有人担”。

近日，洛阳市林长制工作观摩推进会召开。会议透露，截至目前，洛阳市全面建立市县乡村四级林长体系，11780名林长上岗履职，全域1281.7万亩林地实现“山有人管、树有人护、责有人担”。

全面推行林长制，是党中央、国务院就加强林草资源保护发展作出的一项重大决策部署。作为黄河流域重要节点城市，洛阳生态地位重要、作用突出、责任重大。近年，洛阳科学精准推进国土绿化，森林覆盖率45.8%、森林蓄积量达4590万立方米，并保持逐年增长态势。

在全面推行林长制实践中，洛阳明确各级党政领导干部保护发展森林资源目标责任，实行分区(片)负责制和层级管理，构建了党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的长效机制，以“林长制”促进“林长治”，助推林业高质量发展。

与此同时，聚焦林长制工作从全面建立迈向全面见效，洛阳建立并推行责任区域生态资源清单、任务问题清单、巡林工作提示单和督办函“三单一函”工作机制，创新开展“林长+公安局长”“林长+检察长”“林长+法院院长”等工作机制，有效形成了保护林业资源合力。

下一步，洛阳将进一步压实各级党委政府推行林长制主体责任，把森林资源保护发展责任分解压实到最小工作单元，通过强化林长制督查考核、健全“林长+”工作机制，着力做好森林资源保护、森林生态修复、森林灾害防控、森林资源监测、林业改革创新等重点任务，全面提升森林质量和保护水平，擦亮美丽洛阳生态底色。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图)