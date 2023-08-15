汝阳县：村民变股东 增收奔共富

在位于汝阳县三屯镇东保村的稻田小镇，工程车来往穿梭，一派繁忙景象。按照计划，9月底，这里将有一批新的乡村运营项目投入使用，吸引更多游客前来沉浸式体验田园之乐。

在位于汝阳县三屯镇东保村的稻田小镇，工程车来往穿梭，一派繁忙景象。按照计划，9月底，这里将有一批新的乡村运营项目投入使用，吸引更多游客前来沉浸式体验田园之乐。

与以往的运营项目有所不同，在这批项目规划之初，东保村就面向村民发出了招募令：欢迎大家投资入股，成为“乡村运营合伙人”。“这是我们招募的首批‘乡村运营合伙人’，投资对象为观光小火车、观光自行车、无轨小火车、升空热气球、小吃车5个项目。”东保村党支部书记丁建胜介绍，随着稻田小镇运营日益成熟，如何推动村民共同富裕，成为摆在村委会面前的一道必答题。招募“乡村运营合伙人”，让村民变股东，是该村为发展壮大集体经济、促进村民增收进行的新尝试。

招募令发出仅仅5天，就有近百人报名。由于项目投资额度有限，经综合评定，最终51人成为东保村首批“乡村运营合伙人”。60岁的村民刘长水就是其中之一，他不仅入股成为股东，还与村民李根水、许金贵、赵天顺、郭向前等人联合，做了观光小火车、升空热气球项目的承包人。

“承包人的投资额比普通股东略高，大约占项目投资的60%。这2个项目，我个人一共投入近3万元。”刘长水说，这几年稻田小镇的发展有目共睹，节假日前来休闲“打卡”的游客越来越多，有村集体和专业运营公司的帮助，他对投资前景信心十足，“预计半年回本没问题”。

几天前，东保村首批乡村运营项目村民入股签约仪式在该村党群服务中心举行。在签约现场，村民们有序走上签约台，签字、按手印、交换合同……一套流程下来，51名村民顺利变身股东，脸上洋溢着笑容。一份小小的合同，在村民与市场主体、村集体之间建立起有效的利益联结机制，充分调动起村民参与乡村振兴的积极性。

随着前期场地建设进入尾声，项目设施将陆续进场。这几天，刘长水和其他合伙人忙得脚不沾地，订购小火车设备、为热气球项目办理相关资格证、聘请热气球驾驶员，就盼着项目早日投入运营。“只要开始运营，就能拿到分红。”刘长水说，这批乡村运营项目有专门的财务平台，每天的营业收入会按投资比例直接分红，“当天的收入当天到账，挣多挣少一目了然”。丁建胜介绍，“日分红”也是对分红模式的一种创新，由于股东人数众多，在运营过程中，所有账目接受监督，方便大家查询。

集体统筹、村民参与、共同富裕，作为汝阳县探索全域乡村振兴模式的重点村庄，下一步，东保村计划依托农文旅深度融合发展，在稻田里打造观景塔、文创街、小吃街等业态。“预计半年内，我们将招募第二批‘乡村运营合伙人’。”丁建胜说，乡村振兴的核心是富民，该村将以提高村民收入和生活品质为目标，不断拓展乡村振兴新场景。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 吴会菊 王晓飞)