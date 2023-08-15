老城区：凝聚统战力量 助推新文旅高质量发展

近年，老城区以学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》和中央、省委、市委统战工作会议精神为抓手，充分发挥统一战线联系广泛、资源丰富优势，调动一切积极因素，不断提升统战工作服务经济社会发展的贡献率。

近年，老城区以学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》和中央、省委、市委统战工作会议精神为抓手，充分发挥统一战线联系广泛、资源丰富优势，调动一切积极因素，不断提升统战工作服务经济社会发展的贡献率。

统战工作是争取人心、凝聚力量的工作。老城区积极发挥统一战线人才库、智囊团作用，围绕产业发展、城市提质、乡村振兴三项重点工作和区委文旅强区战略，作实地调研，谋发展大计。充分调动统战成员积极性，多角度捕捉招商信息，拓展招商渠道，努力在对外开放、招大引强上实现新突破；引导统战成员参与城市提质各项工作，助力加快建设充满活力、富有魅力、极具吸引力的现代化城市；组织开展特色农村劳动力技能培训，提升农村劳动力持证率，今年以来已开展培训658人次。

老城区围绕“两个健康”，着力做好民营经济统战工作，深化“万人助万企”活动成效，进一步提振企业发展信心、优化营商环境，引导更多企业家返乡创业、投资兴业。精准开展“请进来”“走出去”专题培训，引导企业家学习优秀的企业管理经验和管理模式，对标先进，拓展思路，大胆创新。该区还多次开展企业合规培训，助力更多企业在老城“活下来”“留得住”“经营得好”。

在民主党派、无党派人士和党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作方面，老城区充分发挥洛邑古城、古都科创园等新阶层实践创新基地作用，积极开展各类公益性服务活动。该区坚持大团结大联合，发展壮大新时代爱国统一战线，着力做好统战与新文旅融合文章，围绕老城新文旅“五大片区、六大行动”，动员统战各领域人士对老城新文旅产业发展献计献策，广泛联系企业、商会投资兴业，积极构建具有文旅特色的“大统战”工作新格局，为“全面实施文旅强区战略，加快建设国际新文旅目的地”汇聚磅礴之力。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 杜蕊蕊 刘妍)