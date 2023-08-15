洛阳市人大常委会召开党组（扩大）会议暨理论学习中心组集中学习会议

昨日，市人大常委会召开2023年第13次党组(扩大)会议暨理论学习中心组集中学习会议。

昨日，市人大常委会召开2023年第13次党组(扩大)会议暨理论学习中心组集中学习会议。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。

会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话和指示精神，集中学习了中央、省、市重要会议精神，研究市人大常委会及机关学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育理论学习方案、调查研究方案、检视整改方案，市人大常委会党组关于贯彻落实全省市县人大常委会主任学习班精神的意见、《洛阳市人大常委会推动协同监督工作办法(试行草案)》、《关于市人大常委会2024年度立法项目和近期立法项目的建议报告》等，听取市人大常委会年度工作推进情况汇报。

李保国强调，要坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，以党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动，把握好新时代坚持和完善人民代表大会制度、加强和改进人大工作的基本原则、重大要求、重点任务，真正做到用新时代党的创新理论统揽和指导人大工作，确保人大工作始终沿着正确的方向稳步前进。要牢牢把握服务大局这一职责使命，聚焦市委中心工作，持续加强法规制度供给，深入推进科学立法、民主立法、依法立法，持续增强监督工作实效，敢于监督、善于监督，推动“一府一委两院”履职尽责，为加快推进现代化洛阳建设贡献人大力量。要深入践行全过程人民民主，牢牢把握人民至上的价值追求，围绕群众“急难愁盼”深入开展调查研究，切实把人民民主体现到不断满足人民群众对美好生活的向往上来，努力让人民意愿充分彰显、人民利益充分保障，全面提升群众获得感、幸福感。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)