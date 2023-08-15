书记讲纪法 绷紧纪律弦（严守纪律规矩 筑牢廉洁防线）

“讲课的过程也是一次我自己学习提升的过程。”“要根据受众特点设置课程内容，有理论有实操。”“案例力求典型性、针对性。”自“明方向、立规矩、正风气、强免疫”专题纪律教育开展以来，全市各级党组织坚决扛牢主体责任，“一把手”率先学习纪法知识、亲自谋划纪律教育、带头讲授党纪法规，推动形成了“头雁领航、群雁齐飞”的良好态势。

编者按

加强纪律建设是全面从严治党的治本之策。我市扎实开展“明方向、立规矩、正风气、强免疫”专题纪律教育，引导党员干部进一步增强纪律意识、规矩意识。本网今起推出“严守纪律规矩 筑牢廉洁防线”系列报道，展示我市各地各单位创新方式方法，让纪律刻于心、成于行的具体做法和生动实践。

“讲课的过程也是一次我自己学习提升的过程。”“要根据受众特点设置课程内容，有理论有实操。”“案例力求典型性、针对性。”自“明方向、立规矩、正风气、强免疫”专题纪律教育开展以来，全市各级党组织坚决扛牢主体责任，“一把手”率先学习纪法知识、亲自谋划纪律教育、带头讲授党纪法规，推动形成了“头雁领航、群雁齐飞”的良好态势。

“党员领导干部应把务实作为最重要的品格和最鲜明的特质，实实在在抓工作，决不能把手中的权力变成谋取私利的工具。”在伊川县一场“书记讲纪法”活动中，深入浅出的讲解让听众在思想上深受教育和洗礼。

“一把手”上讲台讲纪法是推动领导干部自觉接受监督、示范带动党员干部筑牢纪法防线的重要举措。今年以来，伊川县扎实开展“书记讲纪法”活动，重点围绕政治纪律、政治规矩、纪律教育、警示教育等为党员干部讲主题党课，使全县党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

洛龙区各级党组织“一把手”以“书记讲纪法”活动为载体，结合自身工作实际，灵活选取以案说法、廉政谈话、上廉政党课等形式，“量身定制”纪律教育内容，切实为党员干部上好“纪律教育第一课”。

为扎实做好村级党组织纪律教育，汝阳县纪委监委结合村级履职责任清单及廉政风险点，为村(社区)干部量身定制纪律教育“套餐”。各村(社区)党支部书记担当作为、先学后讲、学用结合，创新形式丰富载体，增强了纪律教育实效。截至目前，该县已有火庙村等12个村党支部书记发起“微信纪法课堂”，主动讲记说法，明晰底线红线，进一步增强农村党员干部的纪律意识、规矩意识。

开展纪律教育，领导干部是关键。西工区纪委监委坚持抓住“关键少数”，为各级党组织书记列出“必讲清单”，各级“一把手”创新方式方法，结合身边反面典型案例，以案说纪、说法、说德、说责，讲细党纪法规知识，分层分类强化纪律教育。

今年以来，全市各级党委(党组)开展“书记讲纪法”活动737次，受教育者5.62万余人次。市纪委监委相关负责人表示，将探索实施“纪法+”教育模式，创新打造多元化、立体式纪律教育载体，以上率下带动广大党员干部把纪律严起来、把规矩立起来，让党纪的外在约束真正转化为内在的自觉尊崇。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄）