洛阳六旬老人张中芬：巧手舞针线 旧物换新颜

一条垂顺的阔腿裤、一件黑色的打底衣，搭配一袭丝光长衫，18日上午，当69岁的张中芬出现在记者眼前时，简约、时尚的穿衣风格让人眼前一亮。谁能想到，这套衣服是她用多年前的旧衣服改造而成的。

用牛仔裤做的杯垫

一条垂顺的阔腿裤、一件黑色的打底衣，搭配一袭丝光长衫，18日上午，当69岁的张中芬出现在记者眼前时，简约、时尚的穿衣风格让人眼前一亮。谁能想到，这套衣服是她用多年前的旧衣服改造而成的。

张中芬家住洛龙区永丰园小区，退休前任市公安局警察博物馆馆长。在她家中转一圈，旧物改造作品让人目不暇接：裙子改成的灯罩、牛仔裤做的杯垫、旧毛衣改成的围巾、碎布头缝的口罩……她说，人要有哄自己开心的能力，而旧物改造就是她让自己开心的生活方式。

缘起儿时受母亲影响，珍惜一针一线

说起自己热爱旧物改造一事，张中芬打趣道，在她的眼中没有用不上的旧衣物，只有没改好的东西。

不少认识张中芬的人都会问她一个问题：“你的手咋这么巧哩？”每次，张中芬都会谦虚地笑着说：“跟我妈比，我还差得远呢。”

在张中芬的记忆中，小时候，家里兄弟姊妹多、开销大，仅靠父亲的工资捉襟见肘，母亲就靠帮人缝补、做衣来贴补家用。张中芬从小看着母亲做针线活儿，自己也在耳濡目染中受到了熏陶。

“我妈教给我的不只是节俭、勤劳，她在苦日子里的乐观和坚强，也对我影响很大。”张中芬回忆，那个时候，家里的生活虽不富裕，但全家人齐心协力奔好日子的那股劲头，每每想起，都让她倍感幸福，“我经历过苦日子，所以哪怕现在生活好了，也不能浪费一针一线”。

在退休后，张中芬也开始学着母亲，在一针一线中寻找乐趣。除了旧物改造，她还喜欢剪纸和摄影。在她看来，人越是上了岁数，越要有自己的爱好，唯有热爱才能抵岁月漫长。