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帮忙解决“黑户”问题 户籍民警收到锦旗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.21 08:52
薛园收到锦旗

　　最近，孟津公安分局小浪底镇派出所民警薛园收到了一面印有“警德高尚 仁心助民”的锦旗，这面锦旗是辖区居民杨兰(化名)送的，以感谢她帮其解决了26年的“黑户”问题。

　　此事还得从去年3月说起。当时，薛园接到杨兰的求助电话得知，对方一直是“黑户”，没有户口和身份证，在外生活艰难，说着在电话那头泣不成声。薛园安抚杨兰的情绪，答应尽力帮忙解决困难。

　　随后，薛园与杨兰见面了解到，杨兰1997年出生，从小被养父母从山西抱养，当时没上户口。“杨兰很早就出去打工了，因为是‘黑户’，无法乘坐火车，工作也不好找。”薛园说。

　　薛园了解完情况，对杨兰录了笔供、拍照，并将此事上报领导。担心杨兰是被拐卖的，她和同事还走访调查，对杨兰进行采血，录入全国打拐DNA数据库。

　　在市公安局的大力支持下，前不久，薛园提交的资料终于审核通过。近日，她将户口簿和身份证正式交给了杨兰，杨兰拿到证件后喜极而泣。为表示感谢，杨兰特意找人制作了一面锦旗。

　　薛园感慨，从事户籍工作10多年来，她帮不少人解决了“黑户”问题，杨兰这个是最复杂、耗时最长的，好在结局圆满，希望杨兰今后能够开启新的人生。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 杨玉洁 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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