洛阳警方持续对酒驾醉驾保持严管高压态势

昨日，记者从市交警部门获悉，我市始终对酒驾、醉驾保持严管高压态势，今年7月至今共查处酒驾、醉驾1250例，其中酒驾822例、醉驾428例。

昨日，记者从市交警部门获悉，我市始终对酒驾、醉驾保持严管高压态势，今年7月至今共查处酒驾、醉驾1250例，其中酒驾822例、醉驾428例。

交警提醒

驾驶人每100毫升血液中酒精含量达到20—80毫克为饮酒驾车，80毫克以上认定为醉酒驾车。酒驾处暂扣6个月机动车驾驶证，并处1000元以上2000元以下罚款；因酒驾被处罚后再次酒驾的，处10日以下拘留，并处1000元以上2000元以下罚款，吊销机动车驾驶证；饮酒后驾驶营运机动车的，处15日拘留，并处5000元罚款，吊销机动车驾驶证，5年内不得重新取得机动车驾驶证。

醉酒驾驶机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责任；5年内不得重新取得机动车驾驶证。醉酒驾驶营运机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责任；10年内不得重新取得机动车驾驶证，重新取得机动车驾驶证后，不得驾驶营运机动车。饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故，终生不得重新取得机动车驾驶证。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 姜东）