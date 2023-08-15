女子让女儿协助偷车被行政拘留 女儿被民警批评教育

日前，涧西公安分局民警说了一件事：一女子遛弯儿看到一名女大学生的电动车钥匙未拔，一时鬼迷心窍，让女儿协助她将车骑回家，最后她受到了处罚。

日前，涧西公安分局民警说了一件事：一女子遛弯儿看到一名女大学生的电动车钥匙未拔，一时鬼迷心窍，让女儿协助她将车骑回家，最后她受到了处罚。

马征是涧西公安分局巡特警大队的一名民警。6日中午，他接到一起群众报警称，在珠江路某茶社门口，一辆电动车被盗。他了解到，失主小苗是一名在校大学生，头天晚上将电动车停放在事发地，因着急离开而忘拔车钥匙，次日上午来骑车，却发现电动车不见了。“被盗的电动车是小苗于去年花1200元购买的。”马征说，他们调取周边监控视频发现，6日凌晨5时30分前后，有两名女子骑着电动车到达现场，将小苗的电动车骑走。

民警顺着俩人的逃跑路线一路追踪，在某小区充电桩处发现了被盗电动车。经走访群众，民警锁定了该小区居民王某及其女儿。很快，民警将俩人抓获。原来，王某头天晚上出门遛弯儿，发现一辆电动车钥匙未拔，见四下无人便将钥匙拔掉带回了家。随后，她将睡梦中的女儿叫醒协助去偷车，女儿劝说“现在哪里都有监控，你把人家车骑走了，警察肯定会找咱们的”，可王某不听劝，让女儿骑车将自己送到事发地，随即将车偷走。

最终，王某被行政拘留10天。鉴于此案轻微，未造成严重后果，且王某的女儿对王某进行过劝阻，民警对王某的女儿进行了批评教育，告诉她引以为戒。目前，被盗车已退还车主。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 林孟佳）