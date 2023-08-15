洛阳韶关清远美术书法作品交流展开展

昨日，“文话河洛 艺联岭南”洛阳韶关清远美术书法作品交流展在洛阳美术馆开展，展出三地美术、书法领域的优秀作品120幅。

昨日，“文话河洛 艺联岭南”洛阳韶关清远美术书法作品交流展在洛阳美术馆开展，展出三地美术、书法领域的优秀作品120幅。

展览以美术、书法作品为载体和媒介，围绕黄河文化、河洛文化、岭南文化、客家文化及大湾区文化进行创作，是近年来三地文化艺术发展成果的集中呈现，彰显出三地艺术家新时代的创作风采。

本次展览将不同地域、不同文化风格的书画艺术精品汇聚一堂，三地优秀艺术家饱含深情、饱蘸浓墨的精湛之作，既展示了三地文化的独特魅力，又反映了他们对中华优秀文化的传承和创新。这些作品为广大市民朋友及美术、书法爱好者领略黄河流域、岭南地区的迷人风采打开了一扇艺术之门，同时以艺为桥、书画为媒，为三地书法、美术事业和文化交流注入新的活力，推动三地文化艺术事业迈上新台阶。

本次展览由洛阳市委宣传部、韶关市委宣传部、清远市委宣传部作为指导单位，由洛阳、韶关、清远三地市文学艺术界联合会主办，由三地市美协和市书协及洛阳美术馆(洛阳画院)共同承办。展览持续至10月6日，欢迎市民朋友参观。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 牛珂）