2024年度城乡居民医保参保征缴工作启动

昨日，洛阳市基本医保参保征缴暨全民参保宣传月活动启动。 昨日，洛阳市基本医保参保征缴暨全民参保宣传月活动启动。 今年，我市医保系统紧盯参保扩面，压实工作责任，强化待遇落实，全市基本医疗保险参保人数达658.37万，城乡居民医保参保完成率达97.69%。 2024年度城乡居民医保参保征缴工作启动后，洛阳市城乡居民医保筹资标准每人1020元，其中财政补助标准每人640元，居民个人缴费标准为380元。 在启动仪式上，我市公布了《洛阳市基本医疗保险参保征缴工作实施方案》(简称《方案》)。《方案》明确，紧扣“全民参保手牵手、医保护航心连心”这一主题，成立洛阳市基本医疗保险参保征缴工作领导小组，明确征缴工作的组织领导、职责分工和时间安排。《方案》提出，各级各部门要提高认识，攻坚克难，打好全民参保“主动仗”“组合拳”，全力做好基本医保参保征缴工作，确保全市2024年度城乡居民医保参保征缴工作有序、高效推进，圆满完成征缴任务，推动我市医保事业高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 黄丛魁 田超)