男子因家庭矛盾离家出走 民警在玉米地里找到了他

日前，记者从洛宁县公安局获悉，一名男子因与家人吵架不见踪影，手机也关机，民警连夜搜寻，最终在一块玉米地里找到了他。

日前，记者从洛宁县公安局获悉，一名男子因与家人吵架不见踪影，手机也关机，民警连夜搜寻，最终在一块玉米地里找到了他。

13日22时许，洛宁县公安局长水派出所民警乔杨接到一起群众报警称，辖区一男子走失，求助民警帮忙寻找。他和同事贾冲赶到现场得知，走失者为长水镇某村村民张某，40多岁。当日上午，张某因琐事与家人吵架，而后离家出走。张某的家人找了一天，没有找到张某的下落，拨打张某的电话，发现对方的手机已关机。

“张某的家人担心张某做傻事。”乔杨说，他们和村干部一边走访群众，寻找张某的下落，一边调取监控视频。通过监控视频，他们发现当日10时许，乔某曾在村西头出现。于是，他们到附近进行寻找。

乔杨等人找到次日凌晨0时许，终于有所收获——一名村民告诉他们，曾见到张某在一块玉米地坐着。在村民的指引下，乔杨等人在玉米地里找到了张某，此时对方情绪激动，不让人靠近。民警晓之以理、动之以情，对张某进行开导，张某的情绪逐渐稳定。随后，经过村干部等人的劝说，张某终于同意回家。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 张伯伟）