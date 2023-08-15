老人深夜被困隧道 暖心民警助他回家

近日，汝阳一位老人独自外出时迷路，被困隧道，路人见状报警，最终老人在民警的帮助下平安回家。

近日，汝阳一位老人独自外出时迷路，被困隧道，路人见状报警，最终老人在民警的帮助下平安回家。

17日凌晨2时许，汝阳县公安局十八盘派出所民警接到报警称，一位老人被困将军垭隧道，十分危险。接线民警立即通知民警赶往现场。“当时被困老人在隧道内的道牙上，前后徘徊。”到场民警回忆。他们连忙上前，一边安抚老人情绪，一边耐心询问老人情况，但老人言语含糊，只能得知老人姓名、家住靳村乡太平村，无法获取其他有效信息。

于是，民警联系了靳村派出所，又辗转联系到老人的孙子，得知他们正在四处寻找老人，便决定护送老人回家。看到老人平安回家，老人的孙子连忙向民警表示感谢。

“我爷爷16日听说他大哥生病住院后十分着急，中午饭都没吃，偷偷去汝阳县人民医院探望。”老人的孙子介绍，途中遇天降大雨，他爷爷在隧道内避雨，加上没有吃午饭、晚饭，有些神志不清，逐渐迷失方向。17日凌晨2时许，路人看到老人在隧道内徘徊，便报了警。

民警提醒，老人外出时，要告知家人目的地，带上手机等通信工具。如果老人外出时间过长，子女要询问具体情况，必要时选择报警。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 袁胜洋）