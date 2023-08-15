洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

老人深夜被困隧道 暖心民警助他回家
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.21 08:43

　　近日，汝阳一位老人独自外出时迷路，被困隧道，路人见状报警，最终老人在民警的帮助下平安回家。

　　17日凌晨2时许，汝阳县公安局十八盘派出所民警接到报警称，一位老人被困将军垭隧道，十分危险。接线民警立即通知民警赶往现场。“当时被困老人在隧道内的道牙上，前后徘徊。”到场民警回忆。他们连忙上前，一边安抚老人情绪，一边耐心询问老人情况，但老人言语含糊，只能得知老人姓名、家住靳村乡太平村，无法获取其他有效信息。

　　于是，民警联系了靳村派出所，又辗转联系到老人的孙子，得知他们正在四处寻找老人，便决定护送老人回家。看到老人平安回家，老人的孙子连忙向民警表示感谢。

　　“我爷爷16日听说他大哥生病住院后十分着急，中午饭都没吃，偷偷去汝阳县人民医院探望。”老人的孙子介绍，途中遇天降大雨，他爷爷在隧道内避雨，加上没有吃午饭、晚饭，有些神志不清，逐渐迷失方向。17日凌晨2时许，路人看到老人在隧道内徘徊，便报了警。

　　民警提醒，老人外出时，要告知家人目的地，带上手机等通信工具。如果老人外出时间过长，子女要询问具体情况，必要时选择报警。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 袁胜洋）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    生花生养胃是真的吗
    生花生养胃是真的吗
    生花生养胃是真的吗
        近期，新鲜花生大量上市，市民周女士听说吃生花生养胃，就特意买给患慢性浅表性胃炎的老伴儿吃。生花生真的...
  • ·出现这些症状，小心阿尔茨海默病
  • ·孩子出生就有的痣用切除吗
  • ·应对皮肤瘙痒，试试这些小妙招
    • 谷粟成熟季 乡间走一走
    谷粟成熟季 乡间走一走
    谷粟成熟季 乡间走一走
        初秋，田野里弥漫着丰收的喜悦，高粱挺直腰杆，谷子被饱满的穗子压弯……秋高气爽之时，去欣赏田园风光，感...
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
  • ·漫游老街 寻味老城
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳这两所高中要合并？官方回复来了
  • 老城区营庄片区安置房项目加快建设
  • 创新升级！洛阳加速推进牡丹食品工业...
  • 出行注意！洛阳这些公交线路有调整
  • 西苑路法桐树灯带缠绕影响生长？涧西...
  • 2024年度城乡居民医保参保征缴工作启动
  • 因为电路检修，牡丹阁景区今日起临时闭园
  • 百余件洛阳文物精品亮相山西青铜博物馆
  • 洛阳中秋国庆消费提醒来了！内附案例...
  • 阅读量超千万，播放量593万次！洛阳首...
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    忙忙碌碌

    神都多丽人

    翠云阁的晚霞

    秋雨润石榴
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605