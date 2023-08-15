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李应贤：退伍返乡育“金果” 带领乡亲奔富路（道德模范在身边）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.21 08:44

　　日前，在洛宁县马店镇关庙村，田埂上的金珠沙梨树枝叶茂盛，果子挂满枝头。村民李应贤一边查看果子的生长情况，一边告诉记者：“10月下旬，等梨子变成棕果果、金果果，就是丰收的时候了。”

　　李应贤是一名退伍军人，曾在“杨根思连”服役，退伍后回到家乡发展，通过种植沙梨找到了致富路子，也带动众多身边人改善生活。近年来，他先后获得“全省优秀共产党员”“全国先进科普带头人”“全国乡村优秀致富带头人”“出彩河南人之首届最美退役军人”“河南省脱贫攻坚创新奖”和“全国劳动模范”“河南省劳动模范”等多项荣誉。

　　1983年李应贤退伍回乡后，在订阅20多份农业杂志和书籍进行自学的同时，赴郑州向有关专家请教。后来，在专家的指导下，他历经15年的时间，从豫西山区100多种野生沙梨中选育出了果树新品种——金珠沙梨。

　　发现并推广金珠沙梨只是第一步。不久后，李应贤发现，由于多数果农采用的都是传统栽培模式，从果树栽植到进入盛果期需要8年以上，而且果实品质、产量都难以提升，用工量也较大。为了让果农们尽快增加经济收入，李应贤自筹资金300多万元，在关庙村建立了全国第一个乔砧篱架密植金珠沙梨示范园，不仅帮助村民将果树进入盛果期的时间由8年缩短到4年，产量也由过去的亩产2000公斤提高到4000公斤，果实糖度和优质果率同样大大提升。1999年，李应贤被评为“河南省劳动模范”。

　　种植金珠沙梨的农户文化程度不一，种植技术水平也有很大差别。为了提升农户种植素养，李应贤租赁农户的土地建示范园，优先吸收困难农户到示范园务工，还有计划地向他们传授金珠沙梨种植及互联网销售技术。除此之外，李应贤还给来自全县及外地的果农免费进行技术培训。

　　截至2022年年底，马店镇栽植金珠沙梨1.5万亩，洛宁全县栽植金珠沙梨4万余亩。洛宁县靠种植金珠沙梨年增收5万元以上的农户比比皆是，年收入50万元以上的农户数量也在迅速增加。如今的金珠沙梨产业，已成为洛宁县的金果产业和阳光产业。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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