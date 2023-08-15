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诚信经营！洛阳专项检查月饼销售市场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.20 21:16

　　中秋节就要到了，各式月饼也进入消费高峰期。20日，洛阳市老城区市场监管局对辖区月饼市场进行专项检查，重点监管月饼价格和有无过度包装等问题，规范月饼促销行为，要求商户诚信经营，让广大市民放心消费。

　　此次专项检查，执法人员以老城区宏进农副产品批发市场、大中型超市和安德莉亚面包连锁店等经营场所为重点，主要检查商家是否存在搭售、混合销售和销售高价月饼礼盒现象，是否按照规定明码标价标示商品的品名、价格和计价单位，是否存在侵害消费者权益、

　　价格欺诈等违法行为。当日，执法人员检查了多家月饼售卖场所，索证索票情况落实较好，也没有发现使用贵金属和红木材料包装的商品，或者搭售、混合销售其他商品。

　　精致的外壳，里三层外三层的包装纸，曾是很多人对于月饼礼盒的第一感觉。随着人们消费观念的转变，口感好、干净卫生、物美价优的月饼越来越受到青睐。老城区市场监管局相关负责人介绍，2023年9月1日正式实施的《限制商品过度包装要求食品和化妆品》标准规定，月饼不得使用贵金属和红木材料包装、包装层数不得超过三层、不得与其他产品混装。因此，消费者如果认为自己购买的月饼属于过度包装商品，可拨打24小时热线12315向市场监管部门投诉举报。

　　另外，不少消费者购买月饼礼盒时，只留意包装盒上是否标注了生产日期、配料表等信息，而没有留意每个月饼的独立包装。为此，执法人员也特别提醒您，按照相关要求，最小独立包装的月饼也要有生产日期，如果您发现月饼的独立包装没有相关信息，建议谨慎选择。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 石红军 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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