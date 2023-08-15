西苑路法桐树灯带缠绕影响生长？涧西城管部门回复

近期，洛阳有市民通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，涧西区西苑路两侧的法桐树上缠绕有灯带，存在了很长时间，担心紧绷的灯带影响树木生长，也有碍美观。20日，涧西区城市管理局相关科室负责人说，他们计划对灯带进行拆除，已将情况上报，待程序走完后付诸行动。

近期，洛阳有市民通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，涧西区西苑路两侧的法桐树上缠绕有灯带，存在了很长时间，担心紧绷的灯带影响树木生长，也有碍美观。20日，涧西区城市管理局相关科室负责人说，他们计划对灯带进行拆除，已将情况上报，待程序走完后付诸行动。

反映：灯带缠绕树干，担心影响树木生长

市民白女士家住涧西区西苑路附近，她经常从西苑路经过。对于她来说，道路两侧高大的法桐树是一道亮丽的风景，树干上还缠有灯带，等到晚上彩灯亮起，比较漂亮。不过，最近她发现，由于灯带缠绕时间长了，随着树木生长，灯带处于紧绷状态，有灯带缠绕的地方，树皮无法自然脱落。“现在灯带也有故障，部分不亮了。”白女士说，她希望相关部门定期调整灯带的宽松度或直接拆除，以免影响树木生长。

记者发现，早在今年4月，就有市民通过“百姓呼声”反映西苑路法桐树上灯带缠绕的问题，称树木不断长高长粗，灯带成了阻碍其生长的物件，呼吁引起相关部门重视。