洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

涉及洛阳8个县区！最新地质灾害气象风险预警发布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.20 21:16

　　20日，记者获悉，洛阳市发布最新地质灾害气象风险预警，9月20日20时至9月21日20时，洛阳共有8个县区存在地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大，须注意防范。

　　●镇(乡)地质灾害气象风险预警

　　黄色预警区域：新安县、伊川县、宜阳县、汝阳县、洛宁县、栾川县、嵩县、孟津区(8个县区)。

　　1.新安县：铁门镇、仓头镇、石寺镇、青要山镇、石井镇、正村镇、北冶镇。

　　2.伊川县：高山镇、鸣皋镇、葛寨镇、酒后镇。

　　3.宜阳县：赵保乡、樊村镇、董王庄乡、柳泉镇、锦屏镇、张坞镇、城关镇、花果山乡、莲庄镇、盐镇乡、上观乡、白杨镇。

　　4.汝阳县：辖区及各乡镇。

　　5.洛宁县：上戈镇、下峪镇、东宋镇、马店镇、河底镇、陈吴乡、涧口乡、故县镇、罗岭乡、小界乡、长水镇、底张乡、兴华镇、赵村镇、景阳镇。

　　6.栾川县：辖区及各乡镇。

　　7.嵩县：辖区及各乡镇。

　　8.孟津区：小浪底镇、横水镇、康乐街道、白鹤镇。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    孩子出生就有的痣用切除吗
    孩子出生就有的痣用切除吗
    孩子出生就有的痣用切除吗
        “孩子出生时胳膊上就有个痣，我一直纠结要不要切除。孩子现在13岁，帮我问问医生，像这种先天就有的痣，用...
  • ·应对皮肤瘙痒，试试这些小妙招
  • ·洛阳中医这样对付感冒，快学起来吧
  • ·别怕！别怕！ 对症治疗后她不再恐惧靶向药副作用
    		•
    谷粟成熟季 乡间走一走
    谷粟成熟季 乡间走一走
    谷粟成熟季 乡间走一走
        初秋，田野里弥漫着丰收的喜悦，高粱挺直腰杆，谷子被饱满的穗子压弯……秋高气爽之时，去欣赏田园风光，感...
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
  • ·漫游老街 寻味老城
    		•  
    新闻排行
  • 徐阳墓地出土文物亮相中国国家博物馆
  • 洛阳这两所高中要合并？官方回复来了
  • 洛阳理工学院：多名退伍大学生组成军...
  • 洛阳市“绿色家电下乡”惠民补贴活动启动
  • 未来几天洛阳秋雨绵绵 注意添衣保暖
  • 洛阳隆达轴承有限公司：研发精密转盘...
  • 涧西区珠江路街区：体验感、氛围感 青...
  • 洛阳两家民间社会救援组织获交通运输...
  • 创新升级！洛阳加速推进牡丹食品工业...
  • 老城区营庄片区安置房项目加快建设
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    忙忙碌碌

    神都多丽人

    翠云阁的晚霞

    秋雨润石榴
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605