涉及洛阳8个县区！最新地质灾害气象风险预警发布

20日，记者获悉，洛阳市发布最新地质灾害气象风险预警，9月20日20时至9月21日20时，洛阳共有8个县区存在地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大，须注意防范。

20日，记者获悉，洛阳市发布最新地质灾害气象风险预警，9月20日20时至9月21日20时，洛阳共有8个县区存在地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大，须注意防范。 20日，记者获悉，洛阳市发布最新地质灾害气象风险预警，9月20日20时至9月21日20时，洛阳共有8个县区存在地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大，须注意防范。 ●镇(乡)地质灾害气象风险预警 黄色预警区域：新安县、伊川县、宜阳县、汝阳县、洛宁县、栾川县、嵩县、孟津区(8个县区)。 1.新安县：铁门镇、仓头镇、石寺镇、青要山镇、石井镇、正村镇、北冶镇。 2.伊川县：高山镇、鸣皋镇、葛寨镇、酒后镇。 3.宜阳县：赵保乡、樊村镇、董王庄乡、柳泉镇、锦屏镇、张坞镇、城关镇、花果山乡、莲庄镇、盐镇乡、上观乡、白杨镇。 4.汝阳县：辖区及各乡镇。 5.洛宁县：上戈镇、下峪镇、东宋镇、马店镇、河底镇、陈吴乡、涧口乡、故县镇、罗岭乡、小界乡、长水镇、底张乡、兴华镇、赵村镇、景阳镇。 6.栾川县：辖区及各乡镇。 7.嵩县：辖区及各乡镇。 8.孟津区：小浪底镇、横水镇、康乐街道、白鹤镇。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图）