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锦上添花 “金叶”香飘——建行洛宁支行张富清党员突击队送贷上门助力乡村振兴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.20 17:34

　　“眼下正是收烟、烤烟最忙碌的季节，没想到正发愁的资金问题，让建行工作人员上门解决了，还是你们替烟民想得周到……”

　　近日，建行洛宁支行组织张富清党员突击队深入县域部分烟草种植重点乡镇开展农户信息建档，以行动助力乡村振兴。

　　洛宁县作为全国烟叶生产重点县，也是中烟、云烟等国内重点香烟生产企业主要采购地。该县也是河南省六大烟叶核心产区之一，地理位置优越，生态环境良好，非常适合烟叶种植，近年来，作为乡村振兴重要举措之一，全县大力发展烟叶种植面积，实施“金叶增收”，种植烟叶成为许多村民增收致富的有效途径。

　　近年来，建行洛阳分行以创新产品服务满足“三农”金融需求。依托各地“一县一品”，围绕谷物农贷(小麦玉米等)、特色农贷(蔬果食用菌花卉烟叶等)进行场景搭建，积极运用建行富农产业贷，开展农户信贷产品创新，作为全省的烟叶种植大县，洛宁支行围绕当地特色产业，以种植户、养殖户为切入点，把“裕农快贷”作为突破口，助力产业振兴、促进农民增收。

　　正值烟叶采收烘烤期，考虑到烟农烘烤转运信贷需求以及农时无法外出到行申请的实际情况。洛宁支行急烟农之所急，想烟农之所想，以实际行动助力县域重点农业产业发展，组织张富清党员突击队克服天气炎热、道路崎岖等不利因素，深入田间地头送贷上门，仅仅二十天，实现农户信息建档38户，授信310万，实现投放220万，让烟农及时享受到建行的信贷优惠政策，真正让烟叶成为百姓致富的“金叶子”、建设美丽乡村的金钥匙，用行动奋力织就农业强、产业兴、生态优、农村美、农民富的新画卷。(洛建宣)④
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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