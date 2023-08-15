百余件洛阳文物精品亮相山西青铜博物馆

近日，“大唐东都——唐代洛阳文物精品展”在山西青铜博物馆开幕。展览精选来自洛阳博物馆、龙门石窟研究院、洛阳市考古研究院、偃师商城博物馆的100余件(组)文物，勾勒出唐代洛阳城的繁华、包容与开放。

展览现场

近日，“大唐东都——唐代洛阳文物精品展”在山西青铜博物馆开幕。展览精选来自洛阳博物馆、龙门石窟研究院、洛阳市考古研究院、偃师商城博物馆的100余件(组)文物，勾勒出唐代洛阳城的繁华、包容与开放。

该展览展出文物包括陶器、金银器、石刻造像等，其中，国家一级文物20余件(组)。“这些珍贵文物还原了大唐盛世的烟火气息，以及丝路繁荣、文化交融、万国来朝的盛景。”山西博物院副院长赵志明介绍，本次展览通过“唐代洛阳城”“唐代的社会生活”“唐人的信仰与葬俗”等单元，对唐代洛阳的都会盛况予以多角度呈现。

三彩骆驼

三彩镇墓兽、三彩骆驼、三彩菱形纹罐、三彩胡人俑……展览现场，多件唐三彩展品备受观众青睐。英姿飒爽的仕女身着绿衣，昂首坐于高头大马上，展现出盛唐时期女性的社会地位；高鼻深目的胡人表情、动作生动有趣，见证千年前隋唐洛阳城的开放、包容；双峰骆驼引颈张口，后肢直立，前腿略弯，仿佛刚从卧姿直身而起，仰天长嘶，准备踏上丝绸之路的归途。