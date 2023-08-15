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洛阳中秋国庆消费提醒来了！内附案例＋维权干货
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.20 11:37

　　中秋国庆“双节”将至，今日，洛阳市市场监督管理局12315指挥中心通过典型案例+消费提醒的形式，提醒广大消费者文明理性消费，防范商家促销套路，加强自身维权意识，谨防消费陷阱，度过一个舒心、愉快的假期。

　　提醒一：商家促销要甄别

　　案例：消费者刘先生在洛龙区某商家购买白酒，商家在促销页面上标明白酒每箱价格为480元，到店消费后商家称每箱600元。

　　支招：“双节”是线上线下商家打折促销的黄金时期，消费者选购商品时要理性消费，按需购买。线下购物时，做到货比三家，仔细甄别，切勿被折扣迷惑而盲目选购。线上购物时，应选择信用较高、评价较好、售后有保障的平台和商家，谨慎选择以直播带货形式销售的产品。

　　提醒二：月饼选购要仔细

　　案例：消费者左先生在老城区某超市购买月饼，打开之后发现该月饼质保期范围内已发霉变质。

　　支招：消费者购买月饼时，要选择具有食品生产经营资质、品牌信誉度高、产品稳定的商家。查看月饼的包装是否完好，标签标识的生产日期、保质期、贮存条件、配料表、生产厂名、厂址、联系方式是否齐全。避免购买过度包装的月饼，造成不必要的浪费。

　　提醒三：健康餐饮勿浪费

　　案例：消费者范女士在涧西区某菜馆与家人聚餐，用餐时发现该店提供的菜品不新鲜，第二天家人相继出现拉肚子、发烧浑身疼痛的情况。

　　支招：节假日是家人朋友外出聚餐的高峰期，特别要注意饮食安全与卫生。就餐时，应尽量选择证照齐全、环境整洁、食品安全管理规范的餐饮场所，根据自身实际需求点餐、适量取食，适度消费，厉行文明节约用餐。购买外卖食品注意适度适量，不贪多、不剩余、不随意丢弃，切实防止“舌尖上的浪费”，不食用野生动物，自觉践行“光盘行动”。

　　提醒四：入住酒店谨慎选择

　　案例：消费者李先生通过网购平台订购西工区某酒店后，到店入住时商家告知其没房导致其无法入住。

　　支招：假期出游需要住宿时，消费者要尽量选择证照齐全、信誉较好的酒店；如果通过网络订房，建议选择规模较大的正规第三方网站及其手机App平台，查询酒店相关资质后再选择是否预订。假日期间，酒店宾馆房费变动较快，消费者入住酒店前要仔细询价，并注意协议约定。预订后，可将预订页面、退订政策、房型信息、服务承诺等信息截图保存，以备在发生纠纷时维护自身权益。如果消费者行程发生改变，或有别的原因确需取消已经预订的房间，可与平台或酒店积极沟通，在扣除合理违约金的情况下取消订单。

　　另外，假期期间是旅游的高峰期，安全出行尤为重要。参团出游时，消费者要选择正规的、信誉度较高的旅行社，并与旅行社签订正式合同，明确双方的权利和义务，避免日后发生合同纠纷。自驾游时，提前做好攻略，了解目的地的天气、餐饮住宿以及限流情况。景区购物切记货比三家，不轻信商家宣传，不盲从、不跟风购买，尤其是中药、玉石、纪念品等贵重物品，外出旅游须注意人身财产安全。

　　洛阳市市场监管局12315指挥中心提醒消费者，您在购买商品或接受服务时，要主动索取发票、收据等消费凭证并妥善保管。遇到消费纠纷时，可先与商家协商解决，若协商不成的，应及时拨打12315热线或者通过全国12315平台进行投诉，依法维护自身合法权益。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 李二帅 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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