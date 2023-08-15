洛阳这两所高中要合并？官方回复来了

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：据说洛五高、洛七高要实行“一址两校”的模式办学，是要合并为一所学校吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：据说洛五高、洛七高要实行“一址两校”的模式办学，是要合并为一所学校吗？

洛阳市教育局回复：根据我市教育资源优化布局的需要，为充分利用优质教育空间，让更多的学生享受到优质的教育资源，五高、七高在新建葛家岭学校实行“一址两校”的模式办学，而不是将五高、七高合并为一所学校。两所学校均保持原有建制不变、原有教师隶属关系不变、原有学生学籍不变，学生仍分别按原学籍编班管理，两校仍独立开展教育教学活动，不会出现七高拖垮五高的问题。

葛家岭学校是按3000学生的规模进行设计、建设，其食堂、宿舍、教室等基本设施满足“一址两校”的办学要求。

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