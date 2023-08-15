宜阳科协：多措并举 助力未成年人健康成长

今年以来，宜阳县科协认真贯彻落实《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》，切实将未成年人健康发展作为工作重点，结合工作实际，充分发挥自身优势，通过开展一系列科普活动，为全县科普工作、未成年人健康发展积极贡献科协力量。

今年以来，宜阳县科协认真贯彻落实《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》，切实将未成年人健康发展作为工作重点，结合工作实际，充分发挥自身优势，通过开展一系列科普活动，为全县科普工作、未成年人健康发展积极贡献科协力量。

该县科协立足于学校教育主渠道，扎实进行中小学思想道德教育，常态化开展“科普篷车进校园”活动10余场次，先后到韩城回民小学、柳泉镇中心小学、花果山镇中心小学等学校，辐射面涉及10个乡镇，受益学生达5000余人次，实现了对未成年群体的精准覆盖。今年8月份，还特别邀请了东南大学杨元魁博士走进新时代文明实践中心，为该县实验二高部分师生带来主题为“脑内乾坤——走进脑科学的神奇世界”的科普讲座，向在场的学生分享了科学有效的学习方法，如费曼学习法、思维导图法等。针对不同节假日与纪念日，结合道德文明主题，大力开展“科学家精神进校园”“科普长廊展”“科普大讲堂”等活动，展出各类科普系列展板与挂图100余幅，制作、张贴各类宣传版面20余幅，分发各类宣传页5000余册，同时利用公众号等新媒体途径，以更年轻、更被未成年人接受的方式进行积极的文明道德宣传，进一步夯实未成年人思想道德建设。

同时，结合每次科普，扎实开展“文明科普，结伴前行”活动，校内活动邀请老师与家长同步参加，社区内积极进行文明道德、未成年人思想道德建设科普宣传活动，活动累计吸引12000余人参与，共同促进提高社会道德文明素质层次，初步形成了家庭、校园、社会齐抓共建局面，为抓好未成年人思想道德建设提供坚实的保证。(李炳辉 刘学锋 王乙)⑧