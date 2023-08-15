阅读量超千万，播放量593万次！洛阳首个科普短视频大赛“出圈”全国

572部参赛作品遍及全国十余个省、市、自治区，微博话题阅读量达1000余万人次，短视频播放量达到593万次……20日上午，2023洛阳全民科普短视频大赛颁奖典礼暨2023全国科普日活动启动仪式成功举办。

572部参赛作品遍及全国十余个省、市、自治区，微博话题阅读量达1000余万人次，短视频播放量达到593万次……20日上午，2023洛阳全民科普短视频大赛颁奖典礼暨2023全国科普日活动启动仪式成功举办。一串串火热的数字，标志着洛阳首个短视频大赛成功“出圈”全国！

为获奖者颁奖

本次大赛由洛阳市委宣传部、市委网信办、市科技局、市科协、河科大一附院、市档案馆、洛阳日报社等主办，市科技馆、掌上洛阳客户端等承办。自大赛5月启动以来，社会各界展现出极大参与兴趣和热情，共收到大批来自市内外的优秀短视频作品572部。经过初审、网络投票、专家评审等环节，共评选出一等奖2名，二等奖4名，三等奖8名，提名奖16名和优秀组织奖单位若干。颁奖典礼上，两名获奖代表发表了获奖感言，市科协向市档案馆移交大赛数字档案。

科学普及是实现创新发展的重要基础性工作。融媒体时代，科学知识要飞入更多寻常百姓家，同样呼唤科普手段的守正创新。大赛坚持“移动端优先、视频化呈现、交互性传播”，充分发挥洛阳日报社新媒体平台优势，构筑起科普宣传融媒矩阵，有力调动参赛热情，广泛汇聚优质作品，显著扩大科普受众。