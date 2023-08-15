洛阳“万人助万企”活动办结1586个涉企问题 开展539场“四项对接”

办结企业反映问题1586个，累计开展线上、线下“四项对接”539场，提供就业岗位35.4万个、惠及企业11213家，银企对接签约68亿元……这是记者19日在洛阳市“万人助万企”月调度会上获取的最新消息。

办结企业反映问题1586个，累计开展线上、线下“四项对接”539场，提供就业岗位35.4万个、惠及企业11213家，银企对接签约68亿元……这是记者19日在洛阳市“万人助万企”月调度会上获取的最新消息。

“组织银企对接，解决企业融资难题”“开启惠企政策解读直播，拉近政企距离”“点对点招才引智，缓解企业用工荒”……今年以来，洛阳市在开展“万人助万企”活动过程中，助企干部深入企业面对面开展走访调研活动，通过开展政策宣讲、拓宽政银合作、建立“一企一单”台账等多种方式，让企业困难诉求有人管、能解决，不断优化营商环境。

“专业人才紧缺是制约企业发展的重要因素。”洛阳市人社局相关负责人表示，在深入企业走访调研时，他所联系分包伊滨区的企业搭乘“风口”快速发展，也面临着新技术人才紧缺的局面。为此，市人社局充分发挥就业帮扶优势，拓渠道、搭平台，精准对接企业用工需求，带领部分企业前往省外高校点对点引才，解决企业用工难题。

“下一步，洛阳将继续深化‘万人助万企’活动，精准落实惠企政策、创新培育优势链群、持续优化营商环境、不断壮大民营经济、完善协调推进机制，增强企业信心和市场竞争力，以企业高质量发展支撑经济高质量发展。”洛阳市助企办相关负责人表示。(洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 文/图 通讯员 陈相龙)