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八旬母亲患病难自理 女儿尽孝体贴入微
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.20 09:03

梦凡和母亲相扶相依的身影让人倍感温暖

　　妈妈、妞妞、姐姐、闺蜜……54岁的梦凡(化名)称呼89岁的高龄母亲，常用语有不少，老人怎么高兴她就怎么称呼。2019年3月，梦凡的母亲被诊断患了脑梗。后来，退了休的梦凡和母亲开启了相依相伴的生活，她去哪儿，就会带着母亲走到哪儿。

　　近日，记者在涧西区重庆路街道重庆路二社区邻里中心附近见到了这对母女。暖暖的阳光下，梦凡正牵着母亲的手在散步。“妞妞，你说我说的对不？”“妈，你看见我开心吗？”梦凡不时轻声细语地和母亲说着悄悄话，老人则望着女儿，眉眼含笑。

　　2012年，梦凡的父亲去世后，为了方便照顾母亲，她便搬到母亲那儿住。“以前，我妈的身体还算可以，她生病以后，脑子不如以前清楚了。”梦凡说，自己还没有退休的时候，担心母亲下楼乱跑迷路，还专门给母亲的兜里放了一个定位器。

　　“不在我妈身边，有啥事儿只能干着急，我恨不得马上飞回家。我退休以后，陪在我妈身边最重要。”梦凡说。

　　在采访过程中，梦凡一直握着母亲的手，一刻也没有松开。“刚开始，是她挽着我的胳膊，可是后来发生了一件事，让我有点儿后怕。”梦凡说，有一次，母女俩去菜市场买菜，回家的路上，她双手掂着塑料袋，母亲挽着她的胳膊跟在身旁走，一不留神踩到了一个小石子。

　　“我赶紧抬起胳膊护着她，我妈还是身子趔趄着，慢慢往下滑。”梦凡回忆，所幸当时没发生意外，就是从那时起，自己便把“被母亲挽着胳膊”改成了“握着母亲的手”，因为母亲走路时脚抬不起来，容易出现滑倒、绊倒等情况，这样可以随时拉住她，也让她心里更有安全感。

　　梦凡和母亲交流时的感觉很温暖，因为她总是很温柔、很有耐心。“其实我们也会‘闹矛盾’，不过更多的是撒娇和斗嘴。”她说，为了锻炼母亲的思维和反应能力，在家时，她会引导母亲唱歌、说话，另外还让母亲写字锻炼手部灵活度。有时候，母亲的小性子上来了，既不做这些事情，也不理她，她也不生气，陪在母亲身边哄几句，俩人就“和好”了。

　　母亲爱吃鱼，梦凡就买来做好，把鱼刺挑出来再端给她；母亲手心热了，感觉不舒服了，梦凡总能第一时间感知；母亲胃口稍有不好，梦凡就仔细观察，是饭菜不合口味了，还是母亲哪里不舒服了；坐在母亲身旁，梦凡会一边跟她聊天，一边给她按摩手指，为她做保健操。梦凡说，在母亲心里，自己不仅是女儿，还是她特别依赖的“姐妹”。

　　“实际上，母亲才是我的依靠，老人需要的不是儿女给点儿钱、打电话问候，而是多和他们在一起。”梦凡说，平时走在路上，有人会说“瞧这母女俩，多亲，多好啊！”每次听到这些话，她就会觉得很幸福、很温暖。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李亚娟 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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