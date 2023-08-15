洛阳市金融工作局召开主题教育工作会议

近日，市金融工作局召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议，认真贯彻落实中央和省委、市委部署要求，对全市金融系统开展主题教育工作进行部署。 近日，市金融工作局召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议，认真贯彻落实中央和省委、市委部署要求，对全市金融系统开展主题教育工作进行部署。 会议强调，要紧盯目标方向，准确把握主题教育的总要求、根本任务和重点措施，从严从实落实落细主题教育工作部署。持续抓好理论学习，努力做到整体把握、融会贯通；深入开展调查研究，真正扑下身子、沉到一线，摸清社情民意、解决实际问题；认真检视整改，着力抓好问题检视、整改落实、专项整治等重点任务，切实把突出问题找出来、改到位；坚持建章立制贯穿始终，把“当下改”与“长久立”相结合，建立健全行得通、做得实、长期管用的制度机制，确保学习贯彻党的创新理论常态长效。要切实扛牢责任，以上率下、协调联动、统筹兼顾，把主题教育同贯彻落实党中央、省委省政府、市委市政府决策部署结合起来，同做好全市中心工作结合起来，同推动金融服务、促进产业发展、防范化解风险等重点工作结合起来，以强化理论学习指导发展实践，以深化调查研究推动解决发展难题，以推动高质量发展、提高人民生活品质的新成效检验主题教育新成果。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 乔金荣)