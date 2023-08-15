“不听老人言，吃亏在眼前。”小时候，我们经常会做一些父母不认同的事，吃到苦头了，父母总会说这句话。现代社会，年轻人该不该听“老人言”？

绘图 雅琦

●时间：9月12日

●地点：王城路街道上阳路社区党群服务中心

●主持人：刘俊梅王城路街道上阳路社区党支部书记

●开场白：“不听老人言，吃亏在眼前。”小时候，我们经常会做一些父母不认同的事，吃到苦头了，父母总会说这句话。现代社会，年轻人该不该听“老人言”？来，我们一起听听年轻人的想法。

嘉宾出场

孙翔：上阳路社区居民，37岁

观点：“老人言”是一生的财富

“老人言”是我一生的财富。从小父母就教育我，他们会给我买衣服、鞋子，但如果我要追求上千元的名牌货，会给家庭带来一定的经济负担，因为这已经和家庭消费水平不匹配了。因此，年少时期，我就知道不能盲目追求名牌，不要与同龄人攀比，如果想达到更高的消费水平，就要通过自己的努力获得。

小时候，我特别喜欢打篮球，还参加了学校的篮球队并成为篮球队的主力。那时，队里很多队员都有篮球鞋，我也特别想拥有一双，但又不好意思跟父母张嘴要，那段时间篮球鞋成了我日思夜想的东西。我还耍小聪明拉着父亲一起看篮球赛，在他面前反复强调篮球鞋在比赛中的重要作用，但父亲怎么也不接我的话，无奈的我只好作罢。跟父亲要篮球鞋没成功，就只有靠自己。当年暑假，我花了两个月时间发传单，挣了钱后买了一双篮球鞋，当我穿上凭借自己劳动获得的篮球鞋，那种幸福和骄傲是无法用语言表达的。当父亲看到我的篮球鞋时，说：“挣钱苦吧？男人就得靠自己！”

父母用这样的方式告诉我人生实苦，这是每个人一生必然要经历的过程。如今，我能勇敢地面对人生的苦，把人生的苦当成历练。老人们的劝诫，无论对错，都值得我们尊重。