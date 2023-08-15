搭建人才交流平台 助力跨境电商产业升级

近日，跨境电商进高校促就业主题沙龙在河南科技大学举行。

近日，跨境电商进高校促就业主题沙龙在河南科技大学举行。

本次活动由市商务局、团市委联合举办，邀请洛阳18家知名跨境电商企业代表参加，提供350余个就业岗位。在活动期间，我市跨境电商企业代表围绕推动跨境电商高质量发展、促进企业跨境电商业务、提升外贸竞争力等方面内容，通过主题分享、行业深度解析、就业引导等方式，让跨境电商平台、卖家、服务商和高校学生之间实现深入交流，进一步推动跨境电商产业升级和青年人才就业创业，为跨境电商企业和高校跨境电商人才搭建交流平台。

市商务局相关负责人表示，下一步将大力支持跨境电商发展，加大企业与院校的对接力度，多为企业和院校开辟人才对接渠道，为洛阳跨境电商高质量发展作出积极贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 秦利利 姬新辉)