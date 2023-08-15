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洛阳将坚持富民导向 以务实之风开创乡村振兴新局面
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.20 08:48

　　人间最美是金秋，金秋最美是丰收。

　　昨日，全市乡村振兴观摩推进会在伊川县召开，全面总结两年来全市乡村振兴工作，观摩交流经验，部署下一步工作，动员全市上下持续将乡村振兴“151”工作举措、“4+2”重点工作向纵深推进，以务实之风奋力开创乡村振兴新局面。

　　以农民增收为核心 大力发展富民产业

　　乡村要振兴，因地制宜选择富民产业是关键。我市将在守好守牢防止规模性返贫底线的基础上，抢抓特色种植业、牛羊养殖业和民宿产业，加强劳动力技能培训，持续促进农民增收。

伊川县乡村振兴高粱种植基地

　　特色种植业。各县区要依据《洛阳市优化经济作物布局工作方案》，发挥资源优势，瞄准市场需求，年底前全市绿色杂粮、中药材、优质水果、精品蔬菜面积均稳定在100万亩以上。要建强平台载体，培优经营主体，推进链式发展，把洛阳优势特色农业产业融入国家产业发展战略，推动产加销一体化经营，实现农业产业链延链、补链、强链。

　　牛羊养殖业。牛羊养殖让乡村振兴“畜”势勃发，我市将重点扶持6个养牛大县和2个养羊大县，加快牛羊产业发展。年底前，全市牛饲养量达到51.5万头，羊饲养量达170万只，养牛、养羊大县饲养量增幅分别在15%、11%以上。

　　民宿产业。要立足高端定位，突出集中连片，重点打造沿黄片区、伏牛山高端民宿片区，发挥集聚效应，打造特色民宿品牌。着眼“小而特、小而优、小而精、小而美”，注重设计，提高标准，找准定位，打造适应不同群体、满足不同层次需求、独具洛阳辨识度的高端民宿群落。

面包烘焙技能培训

　　技能培训。技能培训“蓄内力”，乡村振兴“添动力”。我市将继续精准开展劳动力技能培训，逐步提高培训人员持证率、就业率，计划年底前完成30万人次培训任务，为实现高质量就业提供强大动能。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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