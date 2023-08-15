洛阳两家民间社会救援组织获交通运输部奖励

昨日，记者从洛阳市海事服务中心获悉，交通运输部于近日奖励2022年度贡献突出的社会搜救力量，洛阳市神龙水上义务救援队、洛阳市神鹰救援队获得“中国海上搜救中心2022年度贡献突出社会搜救力量”称号。

昨日，记者从洛阳市海事服务中心获悉，交通运输部于近日奖励2022年度贡献突出的社会搜救力量，洛阳市神龙水上义务救援队、洛阳市神鹰救援队获得“中国海上搜救中心2022年度贡献突出社会搜救力量”称号。

这两支救援队均为民间社会救援组织。近年来，两支救援队积极参与社会搜救行动，仅2022年参与水上救援就达190次，成功搭救受困群众26人次，打捞溺水者92人，打捞汽车、电动三轮车、橡皮艇等大量物资，并开展进学校、进社区活动宣讲水上安全暨防溺水知识多次。 （洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 魏鹏）