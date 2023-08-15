徐阳墓地出土文物亮相中国国家博物馆

近日，“鉴往知远——新时代考古成果展”在中国国家博物馆开展，来自全国43家文博考古机构的近400件最新出土文物“齐聚一堂”，系统展现中华文明发展的历史脉络。其中，洛阳伊川徐阳墓地出土的编钟、石磬、铜钮钟、铜鍑(fù)、铜缶、鎏金铜牌饰、金耳环等26件文物备受关注。

近日，“鉴往知远——新时代考古成果展”在中国国家博物馆开展，来自全国43家文博考古机构的近400件最新出土文物“齐聚一堂”，系统展现中华文明发展的历史脉络。其中，洛阳伊川徐阳墓地出土的编钟、石磬、铜钮钟、铜鍑(fù)、铜缶、鎏金铜牌饰、金耳环等26件文物备受关注。

徐阳墓地位于伊川县鸣皋镇徐阳村一带，是由市考古研究院主持发掘的主动性考古发掘项目。从2013年9月至今，徐阳墓地考古发掘工作已历10年，取得了丰硕的考古成果，并跻身“2020年全国十大考古新发现”。

通过勘探，考古工作者在徐阳墓地发现了2600多年前的陆浑戎墓葬群，这是中原地区首次发现的戎人遗存。从公元前638年陆浑戎迁入中原到公元前525年晋灭陆浑戎，陆浑戎在伊川立国113年。从出土文物可以看出，百余年间，这个来自西北的游牧民族在保留自身习俗的同时，不断向中原先进文化看齐，主动融入华夏文明。

“精巧的工艺和带有异族特色的风格，透出浓浓的游牧民族气息。”在“鉴往知远——新时代考古成果展”展厅内，一对亮闪闪的金耳环和一件鎏金铜牌饰颇为惹眼，下方的简介说明了其特殊的身份来历。“从各地考古发现来看，单耳陶罐、青铜短刀剑、青铜动物纹牌饰、小件金银饰品等，是戎人墓葬中比较典型的随葬品，这些物品在徐阳墓地中均有发现。”徐阳墓地考古发掘项目负责人、市考古研究院研究馆员吴业恒介绍，“2020年全国十大考古新发现”评语提到，徐阳墓地为研究春秋战国时期民族迁徙与融合、文化交流与互动提供了重要资料，其所表现出的文化融合与嬗变，是华夏文明先进性与包容性的重要体现。

该展览展出的铜鍑出自徐阳墓地西区，高和宽均约5厘米，看上去像个带耳朵的“小酒盅”，这样的器型也是北方草原游牧民族特有的。较大的鍑，一般被认为是一种炊具。在某些时候，它还是重要的礼器，用于祭祀、丧葬礼仪活动，与中原地区西周时期的铜鼎意义差不多。

展览现场的编钟、石磬等文物，同样是文化融合的“证据”。从风格上看，它们与春秋时期中原地区的同类器物高度一致，反映出陆浑戎上层贵族对于华夏礼乐文化的尊崇。不过，考古人员介绍，从实用性上看，钟磬配套数量不甚完备，而且未发现锉磨等校正、调音的痕迹，演奏功能或有所欠缺，说明其象征意义远大于实用性。

市考古研究院相关负责人表示，该院近年多次举办考古成果展，宣传展示最新考古成果，下一步将加强对考古成果的挖掘展示、阐释，让更多人能够了解丰富多彩、源远流长、博大精深的华夏文明。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)