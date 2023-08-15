记者昨日从市商务局获悉，作为2023年“金秋送爽”家电消费月活动之一，自即日起，洛阳市“绿色家电下乡”惠民补贴活动启动，将持续至今年年底。 记者昨日从市商务局获悉，作为2023年“金秋送爽”家电消费月活动之一，自即日起，洛阳市“绿色家电下乡”惠民补贴活动启动，将持续至今年年底。 本次惠民补贴活动旨在促进绿色家电消费，推动消费持续恢复。爱心企业嘉欢乐家电出资500万元，向我市敬老院、帮扶村、共建点、邻(乡)里中心等场所进行爱心捐赠。活动首站在涧西区长春路街道军安社区开展。 在倡导绿色消费、普及绿色家电的同时，活动还为消费者提供补贴，推出以旧换新、现场抽奖、送货上门、免费安装等优惠措施，满足群众对低碳、绿色、智能、时尚类大宗商品消费需求，进一步释放消费潜力。 市商务局相关负责人表示，活动将进一步激发下沉市场潜力，不断拓展消费场景，提升消费体验，优化绿色家电供给，让“绿色家电下乡”真正成为惠民“亮点”。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 梁小雨)