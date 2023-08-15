未来几天洛阳秋雨绵绵 注意添衣保暖

今日洛阳多云，局地有短时阵雨，东北风3级～4级，气温17℃～25℃。 昨天，我市迎来中到大雨天气，气温下降明显。 新一股冷空气正在影响我国华北、东北多地。秋雨绵绵，提醒您注意添衣保暖。 省气象台预计，今天白天，三门峡、洛阳、南阳西部和南部、驻马店南部、信阳阴天有分散性阵雨，全省偏北风4级左右，阵风7级左右，局部9级到10级；今天夜里，黄河以南阴天，大部分地区有阵雨，西南部部分县市中雨。 阴雨天气仍将持续。市气象台根据最新气象资料分析，受高空低槽及地面冷空气扩散的共同影响，未来几天我市多阴雨天气，气温较前期有明显下降。 最近几天天气预报 今天(20日)：多云，局地有短时阵雨，东北风3级～4级，气温17℃～25℃。 明天(21日)：多云到晴天，气温18℃～25℃。 22日(周五)：多云转小到中雨，偏东风3级～4级，气温16℃～24℃。 23日(周六)：阴天有中到大雨，气温16℃～20℃。 24日(周日)：阴天有小到中雨，局地大雨，气温16℃～20℃。 25日(周一)：阴天有阵雨，气温16℃～24℃。 26日(周二)：阵雨转阴天，气温17℃～24℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）