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报警方式上新！洛阳警方“码上报警”平台上线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.19 23:46

　　用微信扫描二维码就能报警！日前，洛阳警方“码上报警”平台上线，它的便利、快捷受到市民点赞。什么是“码上报警”？它能给报警市民带来哪些便利？ 19日，记者带着这些问题进行了采访。

　　扫二维码就可报警

　　当天9时许，记者来到洛阳市公安局西工分局凯旋东路派出所，案件受理室门口醒目位置，张贴着一个二维码，上面标注着“凯旋东路派出所报警码”。

　　“这是我们派出所的‘码上报警’专用二维码。到派出所报警的市民，通过微信扫码，填写相关信息，便可完成报警。”凯旋东路派出所副所长尹小浩告诉记者。

　　随后，记者扫码进行了体验。

　　记者通过微信扫描二维码，自动进入“码上报警”小程序，程序页面有姓名、手机号、身份证号、报警位置、报警内容以及图片、视频报警资料等选项，按照要求填写相关内容后，点击提交即完成报警。需要提醒的是，带*号的选项是必填内容。

　　报警提交后，程序弹出一个新界面，上面有“办理进度查询”和“举报投诉结果”两个选项，报警人可点击进行查询、举报投诉。与此同时，记者手机收到了一条洛阳市公安局发来的短信，告知报警登记情况和注意事项，用时不到两分钟。

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[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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