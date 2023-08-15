洛阳发布最新地质灾害风险预警 涉及8个县区

19日，受最新降雨影响，洛阳发布新一轮地质灾害风险预警，19日20时至20日20时，洛阳共有8个县区存在地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大，须注意防范。

19日，受最新降雨影响，洛阳发布新一轮地质灾害风险预警，19日20时至20日20时，洛阳共有8个县区存在地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大，须注意防范。 19日，受最新降雨影响，洛阳发布新一轮地质灾害风险预警，19日20时至20日20时，洛阳共有8个县区存在地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大，须注意防范。 据了解，此次黄色预警区域主要涉及汝阳县、孟津区、宜阳县、栾川县、伊川县、洛宁县、嵩县、新安县8个县区。 ●具体涉及镇(乡)如下： 1.新安县：铁门镇、仓头镇、石寺镇、青要山镇、石井镇、正村镇、北冶镇 2.伊川县：葛寨镇、酒后镇 3.宜阳县：赵保乡、樊村镇、锦屏镇、张坞镇、上观乡、白杨镇 4.汝阳县：三屯镇、柏树乡、陶营镇、城关镇、刘店镇、蔡店乡、小店镇 5.洛宁县：下峪镇、马店镇、长水镇、底张乡、兴华镇、陈吴乡、涧口乡、故县镇 6.栾川县：狮子庙镇、白土镇、赤土店镇、陶湾镇、庙子镇、石庙乡、秋扒乡、潭头镇、冷水镇、耕莘街道、栾川乡 7.嵩县：车村镇、德亭镇、旧县镇、大章镇、田湖镇、九皋镇 8.孟津区：小浪底镇 (洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图)