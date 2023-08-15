外地户口持洛阳社保信息可办理旅游年票

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我户口是外地的，长期在洛阳工作，在洛阳缴纳有社保和住房公积金，能持有这些信息办理旅游年票吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我户口是外地的，长期在洛阳工作，在洛阳缴纳有社保和住房公积金，能持有这些信息办理旅游年票吗？

洛阳市文化广电和旅游局回复：您在洛阳缴纳的有社保，本人持身份证及社保信息到指定代办点办理即可。代办点可在洛阳旅游公众号里查询。

>>>点击查看原帖 ⑥