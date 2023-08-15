事关中秋国庆食品安全！洛阳发布提醒告诫书

中秋节、国庆节将至，旅游、餐饮等消费将迎来高峰。今日，洛阳市市场监管局发布食品安全提醒告诫书，提醒告诫广大食品经营户要严格落实食品安全主体责任，自觉遵守相关法律法规，依法诚信经营，守护食品安全，保障广大市民和游客的食品安全。

中秋节、国庆节将至，旅游、餐饮等消费将迎来高峰。今日，洛阳市市场监管局发布食品安全提醒告诫书，提醒告诫广大食品经营户要严格落实食品安全主体责任，自觉遵守相关法律法规，依法诚信经营，守护食品安全，保障广大市民和游客的食品安全。

食品销售单位

禁止未取得许可、登记或备案从事食品销售活动，不得超范围经营。销售食品或食用农产品应按要求履行索证索票、进货查验及记录义务。不得销售过期、腐败变质、假冒伪劣、国家明令禁止、来源不明等不符合食品安全标准的食品或食用农产品。

贮存、销售对温度、湿度等有特殊要求的食品或食用农产品，应当具备保温、冷藏或者冷冻等设施设备，保持有效运行，如实记录运行情况。

贮存、销售散装食品应在明显位置或者包装上按要求张贴标签标识，设置防蝇防尘防虫设施，盛装容器、工具应安全无害，保持清洁。

从事接触直接入口食品工作的从业人员应当取得健康合格证明，工作中应按照卫生要求佩戴手套、口罩等。

销售通过去皮、切割等方式简单加工、销售即食食用农产品的，应当做好食品安全防护，防止交叉污染，如实标明具体制作时间。