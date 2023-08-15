洛阳工会“金秋助学”活动开启“静音模式”

“您好，您的银行卡收入‘金秋助学’补助金2000元。”9月初，河南省洛阳市的一名困难农民工家庭子女小杨收到了一条“私信”，由洛阳市总工会发放的助学补助金“悄悄”到达她的银行账户。

“您好，您的银行卡收入‘金秋助学’补助金2000元。”9月初，河南省洛阳市的一名困难农民工家庭子女小杨收到了一条“私信”，由洛阳市总工会发放的助学补助金“悄悄”到达她的银行账户。

不搞仪式、没有合影、不再集中发放……今年，洛阳市总工会“金秋助学”活动开启“静音模式”，助学款项无须本人到工会领取，而是工会通过银行统一转账，避免了对受资助学生的“打扰”，呵护他们的隐私和尊严。不到3个月的时间里，洛阳各级工会共筹措助学资金1653.38万元，“悄悄”发放给7136名困难职工家庭子女。

“以往是受助学生到市总工会参加助学金集中发放仪式。我们发现，这样的方式并不受一些困难职工家庭的欢迎。”洛阳市总工会相关负责人介绍，此前，有困难职工家庭子女获得了受捐助资格，却因为要参加集中发放仪式，就放弃了领取助学金；还有学生因为要上台发言“露脸”，临时打起了退堂鼓。

“今年的慰问和补助都‘隐形’了。”该负责人表示，洛阳市总工会探索服务困难职工家庭子女的新方法，不仅着眼解决他们的具体难处，还要维护他们的尊严，让关爱在体面中传递。

据了解，为了将“金秋助学”落到实处，前期，洛阳各级工会采取逐一入户走访的形式，对全市困难职工子女入学情况开展详细调查摸底，将国家助学体系暂时没有覆盖，或者已经覆盖但需要进一步援助的困难职工和农民工上学子女，以及就业困难的困难职工家庭子女全部纳入助学范围。同时，建立困难职工子女助学档案，积极开展企事业单位内部帮扶和结对帮扶，对符合条件的困难职工子女由各级工会职工服务(帮扶)中心统一将救助信息及时录入帮扶系统。

洛阳各级工会还进一步拓展帮扶形式，积极开展阳光就业服务行动，为困难职工家庭子女提供就业帮助。工会先后对247名困难职工家庭高校毕业生开展摸底调研和档案审核工作，为有就业需求的35名困难职工家庭高校毕业生推荐了就业岗位，形成对困难职工家庭子女“入学救助—在校扶助—就业援助”的全程链条式帮扶服务。

洛阳市总工会党组书记、常务副主席李强说，下一步，工会将加大和其他部门的配合力度，吸引汇集社会资源，形成多元化助学力量，进一步完善“金秋助学”帮扶体制机制，让每一位受助者既有隐私尊严，又能解决实际经济困难，把好事办实，把实事办好。(记者 余嘉熙 通讯员 葛慧君 张宝权)③