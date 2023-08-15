老城区南关街道：反诈“萌语”保护群众“钱袋子”

“苹果香蕉梨 快递理赔是骗局”“冬瓜西瓜哈密瓜 别当被骗小傻瓜”……近日，老城区南关街道创新反诈宣传形式，在辖区超市的蔬菜区、水果区等区域，张挂反诈“萌语”宣传板。
“苹果香蕉梨 快递理赔是骗局”“冬瓜西瓜哈密瓜 别当被骗小傻瓜”……近日，老城区南关街道创新反诈宣传形式，在辖区超市的蔬菜区、水果区等区域，张挂反诈“萌语”宣传板。
“苹果香蕉梨 快递理赔是骗局”“冬瓜西瓜哈密瓜 别当被骗小傻瓜”……近日，老城区南关街道创新反诈宣传形式，在辖区超市的蔬菜区、水果区等区域，张挂反诈“萌语”宣传板，以诙谐幽默的语言，让群众在逛超市的同时学习反诈知识，增强反诈防骗意识，营造“时时提醒、处处提防”的反诈氛围。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 石智卫 摄）
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