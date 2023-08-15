宋金之战英雄出 天津晓月待重现

天津桥位于隋唐洛阳城中轴线上，是著名的“七天建筑”之一。它横跨洛水，南接天街，北对端门，自隋至宋存在了500多年，是许多历史事件及王朝兴衰的见证者。

天津桥位于隋唐洛阳城中轴线上，是著名的“七天建筑”之一。它横跨洛水，南接天街，北对端门，自隋至宋存在了500多年，是许多历史事件及王朝兴衰的见证者。

今天，人们期待着天津桥重新面世，借此机会，我们也来聊聊有关它的往事。

北宋重修天津桥

历史上的天津桥经过多次改造和重修。据史书记载，它的最后一次大规模重修是在北宋时期。

北宋开国皇帝赵匡胤是洛阳人。建隆元年(公元960年)，他定都开封，以洛阳为西京，次年便重修天津桥。《宋史》中对此的记载是：“洛水贯西京，多暴涨，漂坏桥梁。建隆二年，留守向拱重修天津桥成。”

向拱是武将出身，战功卓著，深得宋太祖赵匡胤宠信。他重修的天津桥以巨石为桥墩，“高数丈，锐其前以疏水势，石纵缝以铁鼓络之”，十分坚固耐用，向拱因而受到朝廷嘉奖。

后来，邵雍因爱洛阳“山水风俗之美”，与家人迁居天津桥南，闲来常在天津桥上散步。在《天津感事二十六首》中，他说：“去年桥上凭栏人，今岁桥边骑马身。桥上桥边不知数，於今但记十三春。”可见天津桥就是他生活中的一部分。

然而，此后天津桥仍有被水冲毁的记录。如邵雍之子邵伯温在《邵氏闻见录》中说，宋神宗元丰七年(公元1084年)夏，“洛中大雨，伊、洛涨，坏天津桥，波浪与上阳宫墙齐”。

宋徽宗政和年间欲朝谒皇陵，命宋升主持修治洛阳宫城，以备西幸。这个宋升也不简单，他是蔡攸的妻兄。蔡攸又是谁呢？他是权相蔡京的长子，被宋徽宗视为心腹，后来也当了宰相。

据《宋会要辑稿》记载，政和四年(公元1114年)八月十日，时任京西路计度都转运使的宋升决定重修天津桥。他在给朝廷的奏章中说，洛阳天津桥将“依仿赵州石桥修砌”，并命人彩绘设计图，“作三等样制修砌图本一册进呈”。

很快，宋徽宗下诏“依第二桥样修建”。宋升又说，从唐代《洛阳图》来看，西京端门前“旧有四桥，曰谷水，曰黄道，在天津桥之北；曰重津，在天津桥之南，并为疏导洛水夏秋泛涨”。因谷水与洛水合流，谷水桥早已不存，如今重修天津桥，“其南北理当亦治二桥，以分其势”。

宋徽宗同意了。这次重修后，天津桥应基本恢复了盛唐时的风貌。

宋金洛阳争夺战

宋徽宗在位期间，北方的女真族日渐强大，建立了金王朝。金灭辽后入侵中原，宋徽宗忙将皇位传给儿子宋钦宗，但也没能逃脱亡国之君的身份。

靖康二年(公元1127年)，徽、钦二帝被掳往金国，北宋灭亡。当年五月，宋高宗赵构在南京(今商丘)登基，后又迁都临安(今杭州)，史称南宋。

洛阳是北宋西京，也是宋金两国在中原交锋的前沿阵地。南宋初年，这里发生过多次激烈的争夺战，但直到绍兴十年(公元1140年)，天津桥仍屹立在洛水之上。这里发生的历历往事，是对那段历史的真切见证。

据《宋史》记载，绍兴年间，宋军在战场上不断取胜，收复了中原的大片失地。在完颜昌等金朝重臣的提议下，金国将河南、陕西之地归还南宋，南宋对金国称臣纳贡，双方达成“天眷和议”，持续多年的战争暂时平息。

然而，金朝的主战派对此并不认可。绍兴十年(公元1140年)，完颜昌已死，金国背弃盟约，兵分四路大举南下，欲夺取已归还南宋的河南、陕西等地。得知金国名将李成要攻打洛阳，西京留守李利用、副总管孙晖弃城而走，守城的重任落在了武官李兴身上。

李成是南宋叛将，勇悍过人，治军甚严，李兴手下则是从周边新招募的义兵，双方实力悬殊。清代毕沅在《续资治通鉴》中称，当时“李成以铁骑数千据天津桥，兴令七骑逆击之”。随后，李兴又从天津桥转战至定鼎门，最后因伤重倒地不起，“夜半复苏，乃走外邑聚兵”。李兴寡不敌众，不得已外出募兵。敌军趁机入城，李成则成了河南知府。

在这场洛阳争夺战中，从九品武官李靓也表现出众。他率部下迎击金国的翟将军，“转战至西京天津桥南，俘翟将军，乘胜逐北”。可惜金兵主力很快赶到，李靓战死，时年31岁。

天津桥是宋金洛阳争夺战的主战场，只可惜李兴等人在这里浴血奋战，也挡不住宋高宗向金国求和的脚步。次年，宋金签订“绍兴和议”，两国暂时形成了南北对峙的局面。

天津晓月今何在

这次宋金和议后，宋高宗杀了名将岳飞，金国则送回宋高宗的生母韦贤妃，并归还了其父宋徽宗的灵柩。双方维持了20年的和平，后来金国再次伐宋。南宋忍无可忍，与蒙古人联手灭了金国。祥兴二年(公元1279年)，南宋又被蒙古人建立的元朝所灭。

尽管朝代更迭，战乱频仍，年久失修的天津桥依然立在那里。元人张养浩曾在《山坡羊·洛阳怀古》中说“天津桥上，凭栏遥望”，可见南宋灭亡数十年后，洛水之上的天津桥仍在。

到明代时，学者都穆从洛阳县城出发游览伊阙，又在《游伊阙记》中记述了他看到的天津桥：“伊阙在洛阳西南三十里，癸酉(公元1513年)仲冬二十九日，进士路君敬夫陪予往游。离洛城五里经天津桥，桥久圮，石悉有力者取去，今易以木。”

都穆是苏州人，明代著名的金石学家、藏书家，少年时与唐伯虎交好。他于弘治十一年(公元1498年)进士及第，后在朝中任职。正德八年(公元1513年)，“奉使至秦川”的都穆经过洛阳，好友路敬夫陪他游览伊阙。途中两人经过天津桥，发现桥身早已塌毁，曾经壮观的石桥也被简易的木桥所取代。

路敬夫在明嘉靖年间当过洛阳令，并主持编纂了最早的洛阳县志。他陪都穆过天津桥后又到安乐窝，瞻拜了邵子祠中的邵雍像。

邵雍生于太平之世，诗中多描绘天津桥的风花雪月。对明代文人来说，最美的天津桥只有一个意象，那就是天津晓月。

天津晓月是明清时期的洛阳八景之一，吟咏它的文人墨客数不胜数。如明嘉靖年间，沈应时、刘贽、刘衍祚三人同游天津桥，分别以《天津晓月》为题作了诗。其中，刘衍祚说“古桥余胜迹，侵晓一闲游”，可见此时的天津桥已经盛景不再。

后来，天津桥一度淡出了人们的视线。2000年，考古工作者在今洛阳桥西发现了昔日天津桥的石砌桥墩，也许在不久的将来，天津晓月的美景能够重现。（洛报融媒·洛阳网首席记者 张广英）