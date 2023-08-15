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洛阳赴深圳跟班学习国企干部对标学习深圳构建人才高地经验做法
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.19 08:40
深圳市人力资本(集团)有限公司本部(受访者供图)

　　袁庚、马化腾、陈十一、蔡志明……在深圳人才公园东侧横跨湖面的人才星光桥上，矗立着30位深圳杰出人物的星光柱，以此来纪念这些为深圳做出巨大贡献的杰出人才。

　　集聚人才、重用人才是深圳快速发展的重要原因。深圳在人才队伍建设方面有哪些值得洛阳学习借鉴的经验做法？洛阳第二批赴深圳跟班学习的国企干部结合跟班学习企业情况，认真梳理深圳人才政策，切身感受深圳良好的人才氛围，总结其成功经验做法，以期为洛阳提供参考借鉴。

　　实施“孔雀计划”，推动产研融合发展

　　“诺康医疗的快速成长，靠的正是一个人带动一个团队，从‘一棵树’形成了‘一片森林’。”近日，在诺康医疗跟班学习的国企干部、洛阳LYC轴承有限公司大型轴承事业部总经理王清深有感触地说。

　　王清介绍，诺康医疗是一家提供智慧化生命体征监测系统，赋能智慧医疗的企业。创始人吴征瑜是深圳市通过“孔雀计划”引进的海外高层次人才。他带领公司在心率、血压、血氧检测设备领域深耕细作，使诺康医疗快速成长为“医疗新基建”的排头兵。

　　诺康医疗正是深圳产研融合发展的一个案例。跟班学习国企干部、洛阳国宏新业发展有限公司副总经理焦聪超介绍，深圳围绕自身产业链推出的“孔雀计划”，构建起“基础研究+技术攻关+成果产业转化+科技金融+人才支撑”全过程创新生态链，实现了科技创新与产业发展的有效融合，激活了“裂变效应”，构建了现代化建设的人才方阵，使这座海纳百川的城市不断迸发出蓬勃生机活力。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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