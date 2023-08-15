全国科普日到来前，市气象局与洛龙区翠云路街道泉舜社区工作人员来到卓雅泉舜幼儿园，开展“气象课堂点燃孩子科技梦”气象科普宣传活动，以“我们与四季”开启互动式教学，与小朋友们一起感受四季轮转和天气变化。

全国科普日到来前，市气象局与洛龙区翠云路街道泉舜社区工作人员来到卓雅泉舜幼儿园，开展“气象课堂点燃孩子科技梦”气象科普宣传活动，以“我们与四季”开启互动式教学，与小朋友们一起感受四季轮转和天气变化。

据悉，全国科普日由中国科协发起，全国各级科协组织和系统为纪念《中华人民共和国科学技术普及法》的颁布和施行而举办各类科普活动，定在每年9月的第三个双休日。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 汪可可 摄）