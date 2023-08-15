洛阳市人大常委会召开座谈会 研究确定近期立法计划

昨日，市人大常委会召开立法项目研究座谈会，围绕近期立法计划进行深入研讨。

昨日，市人大常委会召开立法项目研究座谈会，围绕近期立法计划进行深入研讨。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。

今年5月，市人大常委会公开征集立法计划建议项目。8月，市人大常委会分为8个专题调研组，深入基层一线进行立法调研，了解各方立法需求。日前，市人大常委会召开座谈会，初步拟定2024年立法计划，包含立法项目、决定项目、预备项目及调研项目，主要涉及城乡建设与管理、生态文明建设、历史文化保护、基层治理等方面。在此次座谈会上，市人大常委会相关领导和工委室负责人一一发言，针对近期立法计划的主题、内容提出意见建议，进一步修改确定立法计划清单。

李保国强调，要坚持围绕市委中心大局，聚焦市委“三项重点工作”，找准立法项目的切入点、结合点，充分发挥立法引领作用和推动促进作用，自觉在大局下想问题、作决策、抓落实，为现代化洛阳建设提供坚实法治保障。要牢固树立“有解”思维，以真抓实干的作风深度研究立法工作，以“有解”思维破解瓶颈问题，深入一线开展立法调研，增强做好立法工作的紧迫性和专业性，集合多方力量，形成推进立法工作的强大合力。要坚持“小切口、巧角度、小灵快、有特色、真管用”的立法要求，充分挖掘具有洛阳本土特色的立法内容，持续推动科学立法、民主立法、依法立法、精准立法，全面提升立法工作质效。要始终坚持人民至上，践行全过程人民民主，聚焦群众急难愁盼，通过线上线下平台广泛收集群众意见建议，确保立法项目更好地反映民意、集中民智，全面提升群众获得感幸福感。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮)